„Adrian Năstase se plânge că are pensia prea mică dar se laudă că și-a pus la Cornu panouri fotovoltaice de mii de euro ca să-si poata numara ouale ieftin! Nu vrea să ne spună cât a dat pe ele dar îi plange de mila lui Daea că nu are o pensie prea mare! (...)

Atât de tare mă scoate din sărite tupeul lui Adrian Năstase. Am lucrat cu el, am dreptul sa-l critic. Ce se intâmplă azi in România e si din cauza dumneavoastră (a lui A. Năstase - n.r.). Și nu e de bine. Când vorbim de energie si OMV cred ca nu ar trebui sa deschideți gura.

Se plânge de pensie. Și la ce a fost, a primit 2 ani de închisoare. Ce ati fi vrut sa primiti ca pensie? Nu v-a obligat nimeni să faceti politica, nu v-a forțat nimeni să fiți premier. V-ați asumat. Statul nu este obligat sa va tina pe bani multi toata viata. Nu! Si la vremea la care ati fost premier, ministru, parlamentar ati primit multi bani.

Știu că vă enerveaza maxim ce spun. Cu ce ati platit panourile fotovoltaice de la Cornu? Dacă pensia e mica? Nu puteti sa ne raspundeti. Sigur ati facut si multe lucruri bune. Dar mai usor. Va recomand mai multa decenta, in calitate de fost consilier al dvs. Am inteles ca acum sunteti pe margine si vreti sa reintrati in joc. Dl Chensoiu a plecat din cauza luptei dintre servicii. Punct”, a afirmat Anca Alexandrescu, vineri seară, la Culisele statului paralel.

„Dincolo de lucrurile bune, mă zgârie la ureche Adrian Năstase că tot insistă. Spune ca are pensie mica de 5.000 de lei pe luna, că dl Daea are pensie mica, să dăm afară oameni. Omul e nebăgat în seamă, dar bunul simț unde este? E o limită. Mă deranjează atât de tare”, a adăugat Anca Alexandrescu.

„Că s-a plâns de pensiile magistratilor e adevarat... El despre bani n-ar trebui sa vorbeasca. Noi toti stim de ce. Ce e mai grav la fostul premier... Nu mai cred în critica lui. Ultima data când a iesit public a facut turul radiourilor și televiziunilor ca să ne spună că s-au cheltuit 600 de mii pentu defăimarea dlui Nicolae Ciucă. A fost o temă clară”, a afirmat jurnalistul Liviu Mihaiu.

„A spus ca a fost executat Chesnoiu. Nu e adevarat, e un război între servicii. Se decredibilizează”, a subliniat Anca Alexandrescu.

„Nu mai cred in inteligenta marelui om de stat arghirofil Adrian Năstase”, a comentat, cu ironie, și Liviu Mihaiu.

„Daca au fost in această pozitie si au facut ceva pentru lucrurile astea, noi trebuie să le asigurăm recunoștință eternă, să-i tratăm ca pe niște regi?! Nu l-am văzut pe Emil Constantinescu să spună așa ceva”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„În țările civilizate oamenii politici fie se retrag si își cresc nepotii, fie se implica in ONG, politici publice si merg mai departe prin corporații mari”, a subliniat sociologul Vladimir Ionaș.

„În Scandivnavia politicienii nu au pensii speciale, nimeni nu deconteaza, la ei e invers, cu cât esti mai modest...”, a punctat Liviu Mihaiu.

„Omul acela pus în funcție trebuie să și trăiască ca omul de rând”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Omul politic ar trebui sa candideze când din punct de vedere financiar este stabil. În România e invers. Politica e o afacere. Oamenii politici ar trebui să înțeleagă să-și asume demn când termină si sa-si vada de viata, fie ca te implici în ONG, faci un business. Câți oameni politici ați văzut să aducă businessuri?”, a observat sociologul Vladimir Ionaș.

„Oamenii spun de ce să mă leg la cap fără să mă doară. În momentul în care intri în politică esti considerat... toți o apă și-un pământ”, a comentat Anca Alexandrescu.

„Își iau slugi, executanti, nu oameni mai deștepți ca ei”, a spus și Liviu Mihaiu.

Anca Alexandrescu: „Oameni care să-i pupe în fund, cu subiect si predicat...”.

Legat de calitatea politicienilor români de astăzi și lista destul de scurtă a candidaților pentru 2024, Anca Alexandrescu a mai comentat: „Am auzit si pentru 2024 teoria asta. Mi-au spus unii ca aveti pe cineva mai deștept? De ce să alegem mereu răul cel mai mic?”.