Cristian RIzea, urmărit internațional. Unde se ascunde fostul deputat PSD

Cristian Rizea ar fi fost văzut pe teritoriul Republicii Moldova din luna octombrie, potrivit jurnaliștilor de la Gândul. Fostul deputat PSD s-a străduit și să-şi camufleze înfăţişarea. Pentru a nu fi recunoscut, Rizea şi-a lăsat barbă, şi-ar fi acoperit mereu capul cu o şapcă şi, înainte de a ieşi din bloc, se asigura că nu are filaj. Iar întâlniri nu a avut decât foarte, foarte puţine. Rizea ar deţine şi cetăţenia moldovenească.

Cristian RIzea a fost condamnat definitiv pe 18 martie acest an și a fost dat în urmărire internațională chiar de a doua zi. Acuzațiile sunt de spălare de bani și trafic de influență.

Curtea de Apel Bucureşti a emis mandat european de arestare pe numele fostului deputat Cristian Rizea, pe 19 martie 2019, acesta fiind dat în urmărire internaţională. Fotografia cu Cristian Rizea, apare postată şi pe site-ul Poliţiei Române, la secţiunea ”Urmăriri”.





În acelaşi dosar, instanţa a dispus încetarea procesului penal împotriva lui Lucian Colţea, cetăţean american, deoarece acesta a decedat.

Un complet de cinci judecători de la Instanţa supremă a respins apelul lui Rizea şi a menţinut condamnarea dată de instanţa de fond. Rizea are de plătit suma de 300.000 de euro.

În urmă cu trei ani, în martie 2016, Cristian Rizea a fost trimis in judecata de DNA alaturi de omul de afaceri Lucian Coltea, care i-ar fi dat 300.000 de euro ca sa intervina la RA-APPS pentru retrocedarea unui teren intr-o zona rezidentiala din Bucuresti si la Primaria Chiajna pentru un teren aflat in litigiu

Potrivit DNA, in 2 decembrie 2009, in baza unei intelegeri anterioare, Cristian Rizea a primit de la Lucian Coltea, om de afaceri cu cetatenie americana, suma de 200.000 de euro, iar la cateva zile, la data de 6 decembrie 2009, a primit alti 100.000 de euro, pentru ca in schimb sa intervina la Regia Autonoma - Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) si la Primaria comunei Chiajna.

In schimbul banilor, Lucian Coltea voia urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat intr-o zona rezidentiala din Bucuresti, pentru o persoana din familia sa, si obtinerea dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat in litigiu cu Primaria comunei Chiajna. "Pentru a disimula adevarata natura a provenientei sumei de 300.000 euro, primita de deputatul Rizea Cristian ca obiect al traficului de influenta, au fost intocmite patru contracte de imprumut false", conform procurorilor DNA.

Anchetatorii il mai acuzau pe Rizea ca, in decembrie 2015, in timpul desfasurarii anchetei penale, i-a abordat pe doi dintre martori si le-a spus sa nu relateze adevarul organelor de urmarire penala. Rizea le-ar fi promis celor doi ca, in perspectiva ca va deveni primar al Sectorului 5, le va oferi gratis un spatiu comercial in zona Cotroceni, pentru deschiderea unei clinici.

Cristian Rizea a fost pus sub control judiciar pe 10 martie 2016, la o zi dupa ce Camera Deputatilor a aprobat retinerea sa, dar a respins cererea DNA de incuviintare a arestarii preventive. Rizea trebuia sa depuna o cautiune de 1,5 milioane de lei, in cadrul masurii preventive.

În 2008, Rizea a fost acuzat de deturnare a unor fonduri europene. În iunie 2011, DNA a deschis o anchetă împotriva lui sub suspiciunea de fraudare a fondurilor europene. În paralel, şi Agenţia Naţională de Integritate a pornit o investigaţie care îl viza pe Rizea. În urma cercetărilor, s-a descoperit că nu putea justifica aproximativ 300.000 de euro şi că a derulat tranzacţii bancare suspecte, de aproape 1.000.000 de euro.

***

Născut 12 aprilie 1969, Cristian Rizea a fost înregimentat în structurile PSD timp de 16 ani.

A fost deputat de Brăila în legislatura 2008 – 2012, 2012-2016. A fost vicepreşedinte PSD - organizaţia Bucureşti, sector 6, între anii 2001 și 2004, apoi secretar executiv PSD și preşedinte PSD Diaspora în perioada 2010-2013, apoi preşedinte PSD sector 5, din 2015. În august 2016, după condamnarea sa, părăsește PSD și intră în partidul lui Bogdan Diaconu, PRU. Supărat pe foștii colegi, Rizea îl acuza atunci pe Dragnea că primeşte bani pentru numiri politice în PSD.

Între anii 2000 – 2002 a deţinut funcţia de şef de cabinet al ministrului Tineretului şi Sportului. Ulterior, el a fost director general al Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (ANSIT), numai că – în 2006 – a fost demis de Karoly Borbely, care era atunci președinte al Autorităţii pentru Tineret.