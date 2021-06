"Am aflat cu surprindere că din vizuina în care s-a ascuns, (...) Vlad Plahotniuc, cel care a condus timp de 10 ani Republica Moldova, prin slugile sale din Justiție, mi-a răspuns la mesajul pe care i l-am transmis la dezbaterea electorală din 24 iunie, de la un post TV. Printr-un avocat anomin (...) fugarul de la Nisporeni crede în continuare în karma sa de intangibilitate. Înainte să-mi trimită mesaje l-aș sfătui pe anonimul avocat să spună opiniei publice de ce clientul său nu-și achită datoriile pe care le are la mine și la firma pe care o reprezint în Republica Moldova, creanțe în valoare de 50 de milioane de euro pe care le dețin în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Pentru oligarhul fugar Plahotniuc am un singur mesaj: Moscova nu crede în lacrimi!", a transmis Rizea.

Reacția celui cunoscut drept "deputatul fugar" a venit la scurt timp după ce Plahotniuc, prin intermediul unuia dintre avocații săi, i-a transmis că afirmațiile sunt "deșarte".

Pe de altă parte, Cristian Rizea a fost și protagonistul unui incident, la finalul dezbaterii electroale organizate de postul public de televizine din Republica Moldova.

Reprezentanți ai Partidului „Democrația Acasă” l-au așteptat la ieșirea din clădire, strigând: „La pușcărie!” Fostul deputat român a reușit, totuși, să plece, urcându-se într-o mașină care a fost escortată de poliție, potrivit agora.md.





La dezbaterile electorale din seara de 25 iunie de la Moldova1 au fost invitați: Dinu Plângău, de la Partidul Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”, Vasile Costiuc de la Partidul Politic „Democraţia Acasă”, şi Mihai Cristian Rizea, din partea Partidului Politic „NOI”.