"In PNRR sunt 2 aspecte - este cel mai mare program de impadurire din istoria Romaniei. Asta inseamna 55 de mii de hectare de padure noua. Vom avea cel mai mare program de limitare a furtului de lemn din paduri.

Asta e riscul acestei manipulari pe care o face sindicatul din Romsila. Nu am pic de incredere in acest sindicat. E un sindicat mafiot care nu face decat sa protejeze sistemul de furt al padurilor.

Nu se vinde la bursa. Este o regie autonoma profund inficienta si profund mofiotizata. Un angajat Romislva are mai putin de munca ca hectare decat media europeana. Este o fabrica de pierdut bani. Trebuie reformata si automatizata. Trebuie adusi oameni noi acolo. Nimeni nu vinde padurile si nici Romsilva. E o incercare de dezinformare la care acesti mafioti reactioneaza isteric.

Nu apare Romsilva in PNRR. E o chestiune factuala.

Daca cetatenii Romaniei sunt multumiti de starea padurilor, atunci sa apere Romsilva.

Romsilva e insasi un grup de interese de furt din padurile Romaniei. Ce anume protejam noi? Situatia actuala ca se fura din paduri. Cine fura din paduri? Romsilva.

Nu apare Romsilva in PNRR. E o interpretare a sindicatului cu privire la reforma companiilor de stat. Guvernul da aceasta lege prin care creaza cadrul legal de reforma a companiilor, iar cei numiti la conducerea lor vor decide ce se intampla in aceste companii. S-a creat un subiect din nimic", a afirmat Ghinea, in exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Intrebat daca are dovezi pentru acuzatiile pe care le face, acesta a raspuns: "Romsilva e intr-un imens conflict de interes - e si proprietara de paduri si reglementator. In decursul anilor s-a ajuns la concluzia ca Romsilva nu poate sa apere padurile. Daca exista o mafie a lemnului, si eu cred ca exista, aceasta este in conducerea Romsilva.

Argumentul starii de fapt existente azi e foarte logic - se fura din padurile Romaniei cu complicitatea Romsilva. Cum s-a distrus instrumentul de urmarire a masei lemnoase din Romania in 2016, si eu eram parlamentar, e un fapt istoric. Instrumentul de limitare a furtului din paduri a functionat cateva luni pana cand l-au desfiintat PSD, ALDE. Obiectivul nostru ca tara este sa avem o Romsilva eficienta, sa avem mai multe paduri si sa oprim mafia lemnului".