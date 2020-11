Criminalul de la Ghimpați, la un pas de a fi PRINS! Cine este autorul crimei care a șocat o țară întreagă

Sunt verificate mai multe persoane pe mai multe ipoteze de lucru, dar nu a fost stabilit un suspect.

Fata a fost identificată la o săptămână de la descoperirea cadavrului. Surse spun că lucra într-un salon de masaj, dispăruse de acasă de mai multe luni, iar copilul său rămăsese la socri.

"Era o fată liniștitiă, la locul ei. Era tot timpul împreună cu baiețelul ei de 4 ani (evenimentul s-a petrecut în 2016 - N.R.) și era FOARTE AMĂRÂTĂ. Mi s-a făcut milă de ea și am decis să o ajut, și pe ea și pe băiețel. În ultimii 4 ani, am mai ținut legătura, am mai ajutat-o cu bani. M-am întâlnit ultima oară cu ea în octombrie 2019, era chiar fericită că-și găsise serviciu, era îmbrăcată frumos, aranjata. Despre copil mi-a spus că l-a lăsat cu socrii și cumnata. Despre soț mi-a spus că e mai tot timpul plecat, că lucrează afară, mai multe detalii nu mi-a dat. Mi-a spus și că nu era în relații foarte bune cu soacra, dar n-am cerut detalii," a afirmat la Realitatea Plus Elena, o cunoștină a tinerei ucise.

"Când i-am văzut la televizor poza nu mi-a venit să cred, țin minte că am și țipat. Era o fată așa de liniștită, nu deranja pe nimeni, dacă îi dădea cineva ceva, primea, dar nu cerea niciodată."