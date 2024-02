Cei trei criminali fac parte din temutul clan Fabian din București, anchetat în mai multe dosare penale pentru prostituție, cămătărie, tâlhărie şi trafic de droguri. Indivizii sunt fiii vrăjitoarei Sidonia. Aceasta a vorbit la Realitatea Plus despre atacul de la petrecerea vedetelor.



"Si vreau sa spun adevarul ca Dumnezeu este sus. Copiii mei nu sunt vinovati. Au fost atacati de aceasta persoana si a vrut sa se apere ca sa nu-i puna cutitul in gat. Acolo exista probele cu cutitul pe care l-a avut acest domn. S-au dus sa se distreze si a iesit la niste copii nevinovati ca sa ajuinga in puscatie nevinovati. De frica lor au fugit, au iesit de acolo ca sa mearga si la spital si la politie, au fost raniti. Unul din ei e chiar grav ranit, cu tendoane ca sa se apere. de acel cutit. Si-a pus mana in fata", a declarat vrajitoarea Sidonia, mama suspectilor in acest caz.



Cei trei trei frați criminali au fost audiați ore întregi.L a fel ca mama lor, aceștia susțin că au fost victime și au încercat doar să se apare după ce bărbatul de 41 de ani i-a atacat. Imediat după crimă, agresorii au fugit pe munte și s-au ascuns într-o cabană. Au fost prinși la scurt timp de oamenii legii.



Apropiații victimei au însă altă versiune față de cea a celor trei criminali. Bărbații ar fi jignit-o pe soția bărbatului, iar acesta a încercat să o apere, susțin aceștia. A urmat o încăierare, atât în interiorul hotelului, cât și în afara clădirii. Apoi, bărbatul de 41 de ani a fost ucis.



Victima celor 3 indivizi, Sorin Anghel, era proprietarul unei firme de pază, dar și tatăl a doi copii. Potrivit raportului preliminar acesta a fost lovit cu maceta de patru ori în zona capului și de două ori în spate. Loviturile au fost fatale, iar bărbatul nu a avut nicio șansă. Trupul bărbatului a fost ridicat de la medicina legală și dus la o capelă din Târgovoște, iar marți ar urma să aibă loc înmormântarea.



Totul s-a întâmplat în fața soției care acum este internată în stare de șoc în spital.



Reprezentanții hotelului în care a avut loc crima vin cu o primă reacție în acest caz. Aceștia au precizat că fapta a fost comisă într-o anexă în care se ținea o petrecere privată și că, inexplicabil, acolo ar fi ajuns și persoane străine care nu erau cazate în hotel. De asemenea, fiind vorba despre o petrecere privată, reprezentanții hotelului susțin că nu s-a pus problema de a asigura paza acelui eveniment.