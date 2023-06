Crima din Grădina Botanică din Craiova a șocat anchetatorii. În ultimele ore au ieșit la iveală detalii tulburătoare despre tânărul de 17 ani care a comis oribila crimă marți după-amiază în Grădina Botanică din Craiova. Mario Alexandru F. a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile. Adolescentul este acuzat de omor și tentativă de omor.

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR DIN CRAIOVA, PRIMELE INFORMAȚII DESPRE AUTORUL CRIMEI DIN GRĂDINA BOTANICĂ

Crima din Grădina Botanică din Craiova. Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" a făcut miercuri mai multe precizări despre elevul care a ucis în urmă cu o zi o fată de 14 ani și a rănit grav un băiat de 19 ani, în Grădina Botanică din Craiova.

"Elevul, în vârstă de 17 ani, a fost admis în Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" în anul 2020 și se afla în vacanța de vară.

Pe parcursul celor trei ani de studii în instituția noastră, elevul a avut rezultate bune la învățătură, a absolvit ultimul an de studii, respectiv clasa a XI-a, cu media 7,67, nefiind înregistrat cu abateri disciplinare grave.

A fost declarat apt în urma testărilor psihologice desfășurate în cadrul proceselor de selecție, conform baremelor în vigoare pentru admiterea în învățământul militar liceal.

Conducerea instituției de învățământ va pune la dispoziția autorităților care desfășoară cercetările penale toate datele și informațiile necesare. În paralel, a fost numită o comisie internă pentru cercetarea împrejurărilor în care s-a produs acest incident grav.

Ministerul Apărării Naționale transmite condoleanțe și întreaga compasiune familiei îndoliate", se mai precizează în comunicatul transmis presei.

FILMUL TRAGEDIEI DIN GRĂDINA BOTANICĂ, PREZENTAT DE AUTORITĂȚI

Crima din Grădina Botanică din Craiova. Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

„La data de 27.06.2023 organele de poliţie au fost sesizate cu privire la faptul că la aceeaşi dată, în jurul orelor 16:00, doi tineri au fost înjunghiaţi în timp ce se aflau în Grădina Botanică din Craiova.

În urma cercetărilor efectuate de o echipă complexă formată din procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, respectiv ofiţeri de poliţie judiciară şi criminalişti din cadrul IPJ Dolj, a fost identificat autorul faptelor în persoana unui tânăr în vârstă de 17 ani-elev, care, în timp ce se afla în Grădina Botanică, aparent pe fondul unui conflict spontan cu alţi doi tineri, a scos din rucsacul pe care-1 avea asupra sa un cuţit cu lama de 19 cm, cu care a înjunghiat-o iniţial pe persoana vătămată în vârstă de 19 ani în zona toracelui, iar apoi pe victima în vârstă de 14 ani, aplicându-i mai multe lovituri cu corpul tăietor, una dintre acestea în zona cervicală inferioară.

În urma leziunilor provocate minora în vârstă de 14 ani a decedat în scurt timp, iar persoana vătămată în vârstă de 19 ani a fost transportat în stare gravă la spital.

În cauză se efectuează cercetări de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, prev. de art. 188 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C. pen. şi tentativa la omor, prev. de art. 32 alin. 1 rap. art. 188 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 113 şi urm. C. pen., în final ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen..

Prin ordonanţa din data de 28.06.2023 emisă de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj s-a dispus reţinerea inculpatului minor pentru o durată de 24 ore, acesta urmând a fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii infracţiunilor în raport de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.

Pentru a nu fi periclitată buna desfăşurare a activităţii de urmărire penală, în această fază a cercetărilor, nu pot fi comunicate alte informaţii, urmând ca imediat ce stadiul anchetei va permite, să fie emis un nou comunicat.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici un fel, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”.

Crima din Grădina Botanică - filmul tragediei care a șocat România

Cum a avut loc crima din Botanică. Marți, 27 iunie 2023, ora 16:00. „Alo, veniți repede în Grădina Botanică. Un tânăr zace într-o baltă de sânge. Dumnezeule, veniți repede! Este și o fată cu gâtul tăiat". Asta a spus bărbatul care a sunat la 112 și a anunțat ce se întâmplase pe aleea din Grădina Botanică din Craiova, ziua în amiaza mare.

La fața locului s-au deplasat imediat mai mute echipaje de poliție, dar și cadre medicale.

Emanuel Bădică, Emi, cum îi spun prietenii tânărului de 19 ani, avea multiple plăgi înjunghiate. Era în agonie, pierduse peste 4 litri de sânge. Nu spunea decât „Mor, mor...“.

La câțiva pași, Meliss Lungu, fata de 14 ani, abia mai respira. Aproape o oră medicii au resuscitat-o, dar eforturile au fost zadarnice.

Emi a fost transportat la Spitalul de urgență din Craiova în stare critică. Avea multiple plăgi penetrante în zona cervicală, abdomen și torace.

Autorul crimei de la Grădina Botanică a mărturisit de ce a ucis-o pe copila de 14 ani - DETALII care pot afecta emoțional

Cum a fost prins agresorul, un tânăr de 17 ani, elev la Liceul Militar

După ce a comis fapta, Mario Alexandru F. a plecat calm spre ieșirea din spate a Grădinii Botanice. Pe o alee chiar s-a întâlnit cu o patrulă de la Poliția Locală, care face ronduri în zonă. A fost întrebat unde merge. Zâmbind, Mario a spus că s-a plimbat și pleacă acasă.

După câteva minute, s-a primit apelul la 112.

Polițiștii locali au fugit în zona indicată și i-au găsit pe cei doi tineri înjunghiați, scrie adevarul. Imediat au ajuns la fața locului echipajele de la IPJ Dolj care au început căutările.

La ora comiterii faptei, în Grădina Botanică erau doar câțiva oameni. Polițiștii locali le-au povestit imediat colegilor de la IPJ despre întâlnirea cu tânărul care a spus că pleacă spre casă. Echipajele au fugit spre ieșirea din spate a Grădinii Botanice, zona indicată de polițiștii locali.

Mario Alexandru F. a fost prins în câteva minute. Nu a opus rezistență. Era calm și zâmbea.

Crima din Grădina Botanică. Cine sunt victimele

Meliss Lungu, minora de 14 ani care a fost ucisă, era absolventa Colegiului Național Pedagogic din Craiova. Miercuri, 28 iulie 2023, era o zi importantă pentru ea. Ar fi trebuit să primească rezultatul de la Evaluarea Națională și tot astăzi urma să fie alături de sora mai mare care ar fi trebuit să susțină ultima probă la Bacalaureat.

Emanuel Bădică, tânărul de 19 ani, este absolvent al Colegiului Național Carol I din Craiova. Emi a fost introdus în sala de operație imediat cum a ajuns la spitalul de Urgență din Craiova. Intervențiile chirurgicale au durat până după miezul nopții, starea tânărului fiind extrem de gravă. „Pacientul este în continuare internat în clinica ATI, în stare extrem de gravă. Pronosticul este unul rezervat“, a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.