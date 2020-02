Cozmin Gușă: „PSD dă semne că-și dorește intelectuali la vârf”

„La Bistrița s-a dat tonul unei schimbări pozitive, unei reforme la vârful PSD”

„Au fost doua evenimente la care am participat ieri si astăzi, diferite într-un fel. Ieri am fost la Arad și am discutat cu vreo sută de colegi de la PSD acolo despre campanie. Erau doi candidati pentru functia de presedinte, pe lângă Dorel Căprar era și Mihai Fifor, cu un sprijin foarte redus, circa 10 la sută. S-a creat ceva tensiune, asa e la partid, la politica, și în urma tensiunii Fifor n-a mai rezistat, a cedat și azi dimineață a ieșit prin curte și, desi colegii de la Arad îl votaseră să fie candidatul la Primaria Arad, dar el s-a supărat că nu-l preferă ca președinte de organizație județeană și n-a mai candidat. Dar se întâmplă chestiuni din astea, sunt multe pasiuni în politică. Românii în general sunt pasionali, d-apăi vorbim în peroada asta de alegeri de președinți de organizații județene care apoi vor avea un cuvânt greu de spus pentru alegerea noii conduceri a partidului.

Dar la Bistrița a fost un eveniment diferit, pentru că s-a dat tonul unei schimbări pozitive, unei reforme la vârful PSD, pentru că votul in unanimitate al celor vreo 400 colegi de la PSD Bistrița Năsăud pentru a-l susține pe Vasile Dâncu pentru funcția de președinte al Consiliului Național la următoarele alegeri așa ceva înseamnă, și ăsta este un lucru bun!

Am fost impreuna cu Vasile (Dâncu-n.red.) acolo si cu Radu Moldovan, care e vechiul și noul președinte al organizației județene.

PSD Arad a votat pentru un viitor președinte din Transilvania. Vasile Dâncu, susținut pentru șefia Consiliului Național al PSD

Dupa aceea, inclusiv organizația Arad a votat această rezolutie ca, in sfarsit, după ultimii președinți ai PSD care au fost doar din Sud, Ion Iliescu din Oltenița, Adrian Năstase din Dâmbovița, Mirea Geoană din Dolj, Ponta din București, Dragnea și Dăncilă din Teleorman, cei de la Arad au dat tonul și au votat ca in sfârșit să vină un președinte al partidului din Transilvania, Banat, și au pus acolo o ordine de preferințe, pentru această candidatură: Sorin Grindeanu, Vasile Dâncu și chiar Radu Moldovan, președintele Consiliului Județean de la Bistrița Năsăud. Pe Vasile Dâncu, la rândul lor, confirmând și ei că-l susțin 100 la sută în unanimitate pentru funcția de președinte al Consiliului Național.

A fost o zi interesanta in care intr-adevar PSD-ul da semne ca-si doreste din nou intelectuali la varf. Și din discuțiile pe care le-am avut , cred că am strâns câteva sute, ieri și astăzi, din trei județe.

Ei doresc să fie mai bine reprezentați. Că făceam și făceau, la rândul lor, o comparație cu vechiul PSD când eram eu secretar general și Adrian Năstase președinte și mulția lați colegi cu o bună capacitate de de a intelege politica, cu o pregatire universitară superioasă, mult superioara celor de la PNL in acele vremuri, și , sigur, o imagine mai săracă de astăzi, foarte săracă din acest unghi, și le-am evocat o posibilitate că doar așa dacă doresc sa ne recăpătăm, ca partid de stânga, respectul public si anduranta.

Revenind la oameni care au școală solidă și voință, cum, bunăoară, neîndoielnic, este Vasile Dâncu, am putea sa ne revenim si sa nu suportam acest șir de umilințe pe care un Klaus Iohannis extrem de pornit în a distruge PSD îl administrează, desigur nu singur, cu sprijinul institutiilor, greselile PSD perioada Dragnea-Dancila, o perioada groaznica.

„În perioada Dragnea, PSD a pierdut 60% dintre votanții săi - caz unic în Europa”

Cred că este caz unic, zicea si Vasile Dâncu de la tribuna azi, că, în această perioada din 2016 de la final, partidul a pierdut 60% din votanții săi. S-ar putea să fie o chestie unică inclusiv în plan european, în România sigur este unică, e clar că se întâmplă ceva. Iar de această cădere a profitat un președinte ca și Iohannis care la primul mandat a făcut mai nimic: zero virgulă, și un partid care se încurcă în strategii, care n-are oameni, are oameni slabi, și vezi echpa de guvernare aa PNL, bâlbele și isteriile.

Ludovic Orban, isteric la tribuna Parlamentului

Îmi pare rau sa zic de Ludovic Orban, dar a avut o prezenta isterica de la tribuna Parlamentului, parcă revedeam CPUN din 1990, ce a însemnat acel Consiliu provizoriu de Uniune Națională cu discursuri sforaitoare sau istorice, așa cum, din păcate, a avut Ludovic Orban.

Vasile Dâncu susținut de filiala PSD de la Bistrița

Deci se întâmplă ceva, eu cred că se întâmplă ceva bun.

Radu Moldovan si-a luat angajamentul, în fața colectivului de tovarăși, ca să glumim, ca va continua această campanie de susținere a lui Vasile Dâncu și se va opri undeva la 25 de organizații judetene. E în stare de așa ceva, e harnic, nu, e bine conectat, are prieteni importanți ca mine și ca Dâncu, de ce să nu reușească?

George Maior este un intelectual, dar, din nefericire din punct de vedere politic el este declasat tocmai prin ceea ce a facut in statul paralel, alaturi de altii.

Și Remus Pricopie este un intelectual, bănuit, într-adevăr, a fi teleghidat, dar e doar bănuit, aici nu s-a văzut a fi teleghidat din zona serviciilor secrete.

„Victor Ponta nu s-a schimbat deloc și nu s-a maturizat”

Despre Victor Ponta eu am zis că e viabila o alianta de stanga, însă sa vedem această viabilitate. Pentru că felul ăsta extrem de jegos într-un fel în care s-a exprimat la adresa lui Ludovic Orban il face să credem ca el copilăreste in continuare și, practic, cum il cunosc eu de 20 de ani sau de peste 20 de ani, nu s-a schimbat deloc și nu s-a maturizat. Nu poți să faci asa ceva unui om, care chiar daca la un moment dat o fi avut necazuri, asta s-a intamplat acum peste 10 ani, și n-a fost la dezalcoolizare. sti uasta cu precizie, nu poti sa vii intr-o dezbatere de motiune de cenzura cuasemenea acuze. Mai ales ca acela, in calitate de prim-ministru te-a și blagoslovit la partidul la care esti presedinte cu niste bani de la buget ca singur n-ai fost in stare, domnule Ponta, sa-ti finantezi partidul suficient, deși cam cunoastem istoriile de vitejie financiară pe care le-a avut Victor Ponta alaturi de diversi parteneri din business. Dar asa este cu cu unii politicieni, baga totul in buzunar, nu mai vor să dea la aprtid. Deci asta cu alcoolizarea și cu prostiile pe care le-a spus Ponta meritau o replica dura. Am vazut ca nimeni nu s-a chinuit sa i-o dea”, a mai spus Cozmin Gușă.

USR-PLUS ca alternativă în România, planul lui Ponta, Maior și Coldea, demontat

Referitor la banii din campania candidatului la Prezidențiale al partidului lui Ponta, Mircea Diaconu, Cozmin Gușă a spus că „asta a fost miza pentru Mircea Diaconu, ca sa incurce foarte mult socotelile PSD și Dan Barna sa ajunga in turul doi, asta a fost planul. Nu ca Diaconu sa ajunga in turul doi. Sa n-ajunga candidatul PSD in turul doi, sa ajunga Dan Barna ca sa-l `căpăcească`, ca sa vorbim pe româneste, pe Klaus Iohannis, și USR-PLUS, cu o puternica rădăcina securistoidă să devină alternativa în România.

Eh, uite că am fost câțiva pe aicea care am demontat planul ăsta, România reală, consistenta inca nu a murit, imi place sa cred chestia asta, și nu le-a iesit planul, care totusi a fost foarte bine pritocit. Povesteam anul trecut că totul s-a intamplat in luna iulie intre Victor Ponta, George Maior și Florian Coldea la Pula, la stațiunea Pula in Croația, acolo s-au intalnit, era vară, Pula este o stațiune foarte frumoasă din Croația”, a încheiat Cozmin Gușă.