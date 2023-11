„Am trei concluzii. Acum ne dăm seama de unde încăpățânarea pentru discreție a lui Teszari. A fost nevoie de jurnaliști buni ca Liviu Alexa și alții de la Clubul de Presă ca să aflăm că era obligat la discreție, pentru că fără ea se ajungea mult mai repede la aceste legături între el, Kovesi și statul paralel.

Până acum aveam serviciile, dar acum apare și justiția în acest megascadal. Aveam servicii secrete, avem bani, dar a apărut și Laura Codruța Kovesi. Nu vorbim despre fosta șefă a DNA, ci actuala șefă a Parchetului European.

„Americanii o vor OUT pe Ursula von der Leyen”

Făcând o paranteză, în baza dosarului lui Cîțu din România, americanii o vor ataca pe Ursula von der Leyen, pentru că nu o mai vor la conducerea UE. Iar dacă nu o vor, ce fac, încearcă diverse variante.

Acest scandal, dezvăluind firme cu capital rusesc și maghiar, ar putea duce la un mare scandal în interiorul NATO, prin implicarea lui Coldea. E un fel de Pacepa invers. Sunt infiormații că Florian Coldea va trăda NATO pentru Rusia, prin intermediul maghiarilor.

Trecutul nu se prescrie, asta trebuie să învățăm. De 20 și ceva de ani se ajunge la o concluzie unghiulară, pentru că moartea procurorului Panait, despre care mama sa spunea că cineva l-a omorât și nu vom afla niciodată, are legătură cu toată această încrengătură. Tot ce se întâmplă acum dă frisoane multor oameni. S-a ajuns la Oradea, la Brașov, vine în București, merge la Arad, după aceea din nou la Cluj. Noi am dezvăluit mega afacerea Telekom, care era o simplă tranzacție, care nu e chiar așa de simplă, dar nu vă închipuiți că noi am avut zecile de mii de angajați ai statului, ai serviciilor ecrete și justiție, care ar fi avut posibilitatea și datoria să seteze aceste cazuri, ca să nu ajungem aici, v-am zis, noi ajungem la scandal în interiorul NATO, din cauza lui Coldea. Deci, toți acești angajați nu au făcut nimic, au jucat bătuta pe loc. Sigur, și presa a fost timorată și mulți oameni din presă au fost vai de capul lor, vă aduc aminte de cazul de la Ziua de Cluj de pe vremuri, cu Ioan Rus, care degeaba au fost găsiți nevinovați acum de instanță, că li se plătesc despăgubiri ridicole, dar ei activând în Cluj, au deranjat interese, inclusiv ale Grupului de la Cluj.

Cunosc bine grupul RCS/RDS, am lucrat cu ei în ultimii 25 de ani, când conduceam la Antena 1. Vreau să remarcați că această conducere executivă s-a schimbat mereu, doar Teszari a rămas pe loc. Chiar și Bendei, duce în spate un dosar, a fost indezirabil pentru formațiunea condusă de Coldea și Koves. Pentru că altfel, să nu credeți că ar fi avut vreo problemă să-i facă vreun dosar lui Bendei. Cred că are un dosar de vreo 7-8 ani, el a fost ales ca să fie eliminat, după ce un alt director, Alexandru Oprea, care era director general, a plecat tot pentru că nu era pe placul lui Kovesi si Coldea.

„Instituțiile statului nu pot să fie conduse mereu de oameni șantajați de Coldea”

Mai vreau să adaug un singur lucru. Urlăm de atât timp despre Coldea, nu pentru că suntem obsedați. Nici măcar eu nu sunt obsedat de Coldea, deși mă bat cu el din anul 2007 și numai eu știu prin ce am trecut. Dar, instituțiile statului nu pot să fie conduse mereu de oameni șantajați de către Coldea, care are dosarele tuturor, iar o justiție, care prin dosarele de la SIPA este coruptă și butonată din umbră, pentru că, într-adevăr, Coldea avea dosarele americanilor, iar pe lângă dosarele americanilor care pot să acționeze în justiția românească, este și Coldea care poate să acționeze în justiția românească. Președintele Iohannis, care are cumva meritul că a forțat plecarea lui Coldea din sistem, s-a oprit la prea puțin. Iar asta ne spune că, atât el personal, cât oameni din jurul său, se află sun influența lui Coldea, iar aici mă refer la austriacul Michael Schmidt.

„Avem conducători care nu pot să treacă peste bariera șantajului”

Deci, noi avem conducători care nu pot să treacă peste bariera șantajului. La Băsescu am înțeles. El l-a adus pe Coldea, Coldea l-a șantajat pe el, că l-a avut la mână cu fel de fel de chestii, dar Iohannis trebuie să-și continue demersul. După 2017, trebuie să-l aducă pe Coldea la ordine, nu să vrea să-l trimită ambasador, ăla să refuze, iar atunci, da domnule, n-a vrut ambasador, îl lăsăm aici în țară să facă nemernicii, și să ajungă în 2023 să aibă fel de fel de candidați la prezidențiale, să aibă decizii în justiție, să manevreze grupuri de comunicații, de presă sau de telefonie. Într-adevăr, nu mai avem stat în aceste condiții”, a declarat consultantul politic Cozmin Gușă.