Cozi imense la farmaciile din Chicago după ce marijuana a devenit legală

Prima achizitie de marijuana in scop recreativ din Illinois a fost facuta pe 1 ianuarie, la ora 6.00 dimineata, de la Farmacia nr. 33 din Chicago, in fata careia se adunasera peste 500 de persoane dornice sa utilizeze planta fara a avea probleme cu legea.



"A putea procura si consuma marijuana in scop recreativ este un lucru minunat", a declarat Mejia, prima persoana care a cumparat legal primele grame de canabis, pentru Chicago Sun-Times.



Illinois a permis inca din 2018 achizitionarea de marijuana in scop medical, dar acum a devenit cel de-al 11-lea stat din SUA care permite utilizarea si vanzarea sa in scop recreativ.