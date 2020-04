COVID-19. Ministrul Sănătății explică de România nu testează la capacitate maximă

"Avem o capacitate de testare de 4.890 de teste ale aparatului, dar testam in jur de 3.700, 3.800, fiindca nu toate echipele au aceeasi pregatire. Avem 55 de puncte de testare in toata tara. Sunt suficiente in masura in care avem teste din ancheta si ne vin numarul de teste. Clujul, de exemplu, face o mie de teste. Nu completeaza cele o mie de teste, mai ducem de la Deva si mai ducem de la Suceava. Sunt destule centre in conditiile in care avem testele pe care le avem", a declarat Nelu Tataru, luni, la Galati.

El a explicat daca recoltarile vor da un raspuns in 24 de ore, atunci Romania are o capacitate de testare suficienta.