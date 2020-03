Covid-19. Dezvăluiri șocante ale unei asistente românce în Italia: "Nimeni nu înțelege. Noi am luptat cât am putut"

Raluca Elena Vasile, asistent medical in Italia, în Torino, a povestit, vineri seară, la Realitatea PLUS, detalii uluitoare despre situația din spitalele din Italia, în plină pandemie de coronavirus și a transmis românilor să stea în casă. Femeia a mai precizat că soțul ei, medic, are coronavirus după ce i-a îngrjit pe restul bolnavilor din spital.

Asistenta româncă în Italia a detaliat și de ce Italia a ajuns într-o situație atât de dramatică.

”Oamenii refuză să stea în casă. Nimeni nu înțelege. Noi am luptat cât am putut (...) Vreau ca toată lumea să înțeleagă, stați în casă, oameni buni, este mesajul pe care-l transmit tuturor românilor”, a spus Raluca Elena Vasile, într-o intervenție telefonică, în cadrul emisiunii ”Lupta pentru Romania”, la Realitatea PLUS.

Asistenta a descris și starea soțului său cu coronavirus: febră, frisoane, tuse, durere de cap, dificultăți de respirație. Ea a precizat că acesta a avut contact direct cu pacienții pe care i-a îngrijit, dar și că a lucrat într-o secție de terapie având saci de gunoi în picioare.

”Soțul meu este medic. Febra crește, scade, are frisoane, tușește. Este răcit il doare capul. Astăzi a încercat să facă doi-trei pași, nu mai putea să respire. Îl monitorizez, dar nu este suficient. Soțul meu a lucrat în secție de terapie cu saci de gunoi în picioare. El a avut contact direct cu pacienții”, a mai spus femeia.

Totodată, și ea și-a făcut, joi, testul pentru coronavirus după ce soțul său s-a infectat. Însă nu a primit încă rezultatul deoarece ”laboratoarele nu mai fac față”.

”Nu am primit răspunsul testării mele. Soțul meu sună disperat, la fiecare oră, așteptăm rezultatul. Sunt foarte mulți testați pozitiv și laboratoarele nu mai fac față, sunt foarte multe teste care se fac”, a mai dezvăluit asistenta.

Mai mult, aceasta a afirmat că echipamentele de protecție pentru medici sunt la limită.

”Sunt perioade în care am avut, acum suntem la limită. Nu mai putem să ne protejăm noi ca operatori sanitari”, a mai precizat asistenta.