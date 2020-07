COVID-19. Boris Johnson le cere britanicilor să slăbească - Programul „fără junk-food” în baruri

Premierul Boris Johnson le-a cerut luni britanicilor să facă un efort pentru a slăbi și a ales să se dea exemplu chiar pe el în lupta cu kilogramele în plus, pe care a dus-o înainte de a se îmbolnăvi de COVID-19.

Potrivit unltimelor studii în coronavirus, persoanele obeze sau supraponderale au un risc mai mare de deces sau de a contracta o formă mai puternică a bolii provocate de noul coronavirus.

„Nu-i ușor să scapi de kilogramele în plus, dar cu câteva mici schimbări cu toții ne putem simți mai în formă și mai sănătoși. Dacă toți ne facem partea noastră de treabă, putem reduce riscurile privind sănătatea și ne putem proteja împotriva coronavirusului, slăbind astfel și presiunea asupra Sistemului Național de Sănătate”, a scris premierul Boris Johnson, pe Twitter, odată cu prezentarea noii strategii naționale privind sănătatea publică.

În mesajul video, Johnson apare făcând o plimbare alături de cățelul său Dilyn, din rasa Jack Russel. Premierul britanic povestește cum în timpul petrecut în spital cu COVID-19 avea mai multe kilograme în plus și că acum se simte mai bine, după recuperare, pentru că a început să facă mai multă mișcare. Premierul UK nu recomandă însp antrenamentele la sală, ci mișcarea, alergarea în aer liber, prin care „te simți plin de energie”.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.



If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.



Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ