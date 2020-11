Coșurile de mână, interzise - Numărul de clienți, limitat - Decizii radicale pe teritoriul unui întreg județ

Prefectul de Argeș a luat măsuri suplimentare pentru a limita răspândirea noului virus. Coșurile de mână au fost interzise în marile magazine, cărucioarele de cumpărături au fost limitate, la fel și numărul de clienți care pot intra simultan într-un magazin.

"Suntem într-o perioada în care rată de incidența crește serios. Noi avem niște măsuri implementate însă zilele trecute am avut o întâlnire la nivelul prefecturii cu reprezentanții marilor magazine. Împreună am discutat ce alte măsuri putem lua și să ne pregătim pentru sezonul de cumpărături care urmează. Împreună cu dumnealor am găsit această soluție. Sunt 2 probleme majore: aglomerarea de la coadă la casă de marcat și numărul mare de oameni care intră.

Coșurile de mâna, cele micuțe, nu permit păstrarea distanței. Am scos aceste coșuri și am limitat și numărul de carurioare mari. Dacă se aglomerează în anumite intervale de timp au obligația să nu mai permită clienților intrarea în magazine. Nu vrem să mutăm aglomerarea din interior în exterior, dar vom continuă promovarea să se fructifice și timpii în care nu este atât de aglomerat. Îi invităm pe oameni să nu vină nici atât de des", a declarat Emanuel Soare, prefectul de Argeș, la Realitatea PLUS.