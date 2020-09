Costel Alexe: ”Avem 480 de milioane de lei pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Potrivit ministrului Mediului, programul de finanţare are prevăzut un buget de 480 de milioane de lei pentru anul 2020 şi vizează îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin intermediul acestui program primăriile pot achiziţiona vehicule mai puţin poluante.



"Astăzi am urcat în consultare publică programul privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi evident a reducerii gazelor cu efect de seră prin investiţia în mijloace de transport public electrice: tramvaie, troleibuze sau autobuze, mijloace de transport prietenoase cu mediul. Avem pentru acest program 480 de milioane de lei şi vor contribui, sperăm noi, cu aproximativ 350 de mijloace de transport public în comun la nivel naţional care vor fi în beneficiul cetăţenilor. În următoarele 30 de zile programul este în consultare publică, astfel încât orice persoană sau parte interesată poate să intervină să avem un program cât se poate de bun", a declarat Costel Alexe.



El a menţionat că Ministerul Mediului va suporta 80% din cheltuielile pentru achiziţionarea unui astfel de mijloc de transport în comun "prietenos cu mediul", restul de 20% fiind contribuţia fiecărei administraţii locale.



"Administraţiile publice locale sub 50.000 de locuitori vor putea primi finanţare de un milion de lei, administraţiile publice locale între 50.000 şi 250.000 de locuitori vor putea primi finanţare până la 40 milioane de lei, iar administraţiile de peste 250.000 de locuitori vor putea primi finanţare până la 54 de milioane de lei. Acest program va fi avantajos pentru cei care astăzi au probleme cu poluarea aerului în aceste comunităţi. În această situaţie sunt 10 oraşe şi judeţul Prahova", a precizat Costel Alexe, care este şi candidatul PNL la Consiliul Judeţean Iaşi.



El a spus că împreună cu primarul Iaşiului, Mihai Chirica, candidatul PNL la un nou mandat, caută soluţii pentru a oferi locuitorilor municipiului, dar şi celor din zonele metropolitane "mijloace de transport în comun prietenoase cu mediul", care să ajute şi la fluidizarea traficului din oraş, dar şi pentru confortul cetăţenilor şi reducerea poluării.



"Pentru că trăim în cel mai mare oraş al României de după Bucureşti şi primul oraş din ţară care va ajunge la 500.000 de locuitori, cu o zonă metropolitană foarte importantă, ne dorim foarte mult ca în următorul an şi în cei care vor urma să investim într-un transport public metropolitan care să deservească comunităţile din jurul oraşului nostru. Desigur, e valabil la nivel naţional, pentru a nu mai fi nevoiţi cei care locuiesc acolo să vină cu maşinile proprii spre oraş", a spus ministrul Mediului.



Acesta a subliniat necesitatea investiţilor masive în mijloacele de transport în comun ecologice, mai ales în marile aglomerări urbane.



"Prin programele derulate prin Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ne propunem mai ales acum, în acest context pandemic, să reducem degradarea mediului înconjurător, să fim mai atenţi cu el, să investim în proiecte verzi care să ne dea siguranţa că pe viitor putem să trăim pe o planetă mult mai verde şi mai sănătoasă", a afirmat Costel Alexe.