Cosmin Andreica (Europol), despre măsurile din timpul pandemiei: Polițiștii au fost scoși țapi ispășitori. Guvernul a încercat să se dezică de unele decizii

Președintele Sindicatului Europol consideră că deciziile CCR privind neconstituționalitatea unor măsuri luate în starea de urgență și a legii privind carantina și izolarea au dus la apariția unei frustrări în societate ”pentru că au fost persoane care au încălcat legea și au scăpat”, populația fiind ”bulversată” și în privința izolării și carantinei. Acesta a subliniat că, în prezent, există un conflict în interiorul societății între oamenii care cred și cei care nu cred în virus.

Cosmin Andreica a reclamat faptul că ”polițiștii au fost scoși țapi ispășitori pentru situațiile din perioada stării de urgență”, subliniind că liderii politici au încercat să se dezică de dispozițiile date, în urma nemulțumirii populației.

”Există un conflict în interiorul societății între oamenii care cred și cei care nu cred în virus. La mijloc sunt polițiștii, care au și fost scoși țapi ispășitori pentru situațiile din perioada stării de urgență. La început, atât Președintele României, cât și reprezentanții Guvernului au solicitat din partea noastră fermitate, rigurozitate în aplicarea acelor măsuri, iar la finalul perioadei, când a existat acel val de nemulțumire, cumva au încercat să se dezică de acele dispoziții, lăsând să se înțeleagă că, de fapt, polițiștii au fost prea severi, prea riguroși și nu au manifestat flexibilitate în ceea privește faptele constatate. Sigur că acest lucru ne-a deranjat. Noi am fost în prima linie și am fost prinși la mijloc. A trebuit să aplicăm anumite prevederi care, ulterior, au fost constatate ca fiind neconstituționale. Este clar că, în primul rând, noi am avut de suferit ca imagine”, a spus liderul Sindicatului Europol.

Acesta a transmis că, în continuare, sunt efective mărite de polițiști în stradă, dar că, ținând cont că numărul cetățenilor care încalcă legea a crescut, ”este aproape imposibil să fie patrule de poliție în toate locurile publice aglomerate.”

”Pe perioada stării de urgență, toată lumea reclama că sunt foarte mulți polițiști, multe filtre și că sunt opriți de foarte multe ori. Acea percepție a avut loc pe fondul faptului că traficul auto și pietonal a scăzut foarte mult și, de aceea, polițiștii au fost mult mai vizibili. Măsurile de relaxare au generat, din nou, o circulație mult mai abundentă a oamenilor în locurile publice, iar polițiștii nu mai sunt atât de vizibili. De asemenea, vorbim despre un număr mult mai mare de cetățeni care încalcă regulile și ar fi aproape imposibil ca la fiecare colț de stradă, în fiecare tramvai, în fiecare spațiu public unde există un flux mai mare de oameni să avem patrule de poliție care să stea non-stop acolo”, a declarat Andreica.

Despre modul în care guvernul a comunicat în această perioadă, președintele Sindicatului Europol consideră că o greșeală a fost că nu s-a adresat tuturor păturilor sociale.

”Cred că a fost și o insuficientă comunicare din partea guvernului pentru toate păturile sociale. (…) Dacă analizăm modul în care a comunicat guvernul, putem să apreciem că a fost suficient. Dar, dacă facem o comparație cu știrile false, cu acele conspirații rostogolite în spațiul public, e clar că a comunicat insuficient. De fiecare dată, trebuia să existe o reacție promptă din partea guvernului”, a spus liderul de sindicat.