Coronavirus. Un bărbat venit din Italia a făcut febră foarte mare. Autoritățile din Covasna, în alertă

Un român întors din Italia a fost internat cu febră la Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe. Bărbatul a ajuns duminică în țară, dintr-o zonă din Italia aflată în carantină. El a ajuns cu o ambulanță la spital, după ce a început să se simtă rău.

Barbatul este bine acum, avea febra, dar cel mai probabil este vorba de gripa. S-a luat in calcul masura izolarii pacientului la Spitalul de boli infectioase Matei BALS dar ulterior au stabilit ca starea lui nu e grava asa ca va ramane aici. Nu s-a stabilit inca un diagnostic, au fost luate probe de la pacient. O alta familia a fost izolata si este sub supraveghere dupa ce s-a intors din Italia unde au fost in vizita la niste rude. Izolarea acasa a fost doar o masura preventiva in cazul lor, conform informatiilor realitateadecovasna.net.