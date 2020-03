Coronavirus Romania - Șefa DSP Timiș a fost demisă pentru proastă gestionare

A fost eliberata din functia de sef al Directiei de Sanatate Publica Timis Cornelia Malac.

Aceasta dupa ce la Timisoara a fost trimis corpul de control al Ministerului Sanatatii, in urma imaginilor aparute in spatiul public ce o infatisau intr-o conferinta de presa organizata in urma cu cateva zile si in care Cornelia Malac nu s-a putut concentra sa ofere informatii despre cazurile de coronavirus de la Timisoara.

I s-a reprosat modul in care a gestionat situatia in aceasta perioada si a fost inlocuita la conducerea Directiei de Sanatate Publica Timis.