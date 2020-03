Mai multe mașini de poliție din Algaida (Mallorica) au venit pe străzile orășelului cu sirenele mergând pentru a fi alături de oamenii nevoiți să rămână izolați în casă din cauza epidemiei de coronavirus.

Ei au dansat și cântat în fața oamenilor de la ferestre și balcoane. În acorduri de chitară, polițiștii au cântat un cântec tradițional din Mallorca.

Different view.

Thank you, guys!

Moltes gràcies, sou collonuts! pic.twitter.com/s5NrbfMiDA