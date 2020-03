Coronavirus în București - Al doilea caz confirmat, în Capitală

UPDATE: Femeia va ajunge in curand la Institutul Matei Bals. Specialistii au asteptat rezultatele, femeia a fost in tot acest timp in carantina.

Pacienta, o femeie de 42 de ani din Bucuresti. Un nou caz in Capitala, este al 14-lea caz. Femeia a intrat in contact cu barbatul de 49 de ani care a fost confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri.

Femeia se afla deja in centrul de carantina din Bucuresti si urmeaza sa fie transferata la Matei Bals. Avem 14 persoane infectate cu coronavirus. Ieri au fost confirmate 4 cazuri, cel mai mare numar.

Coronavirus in Bucuresti - Al doilea caz

Ieri a fost depistat primul caz de coronavirus, in Bucuresti, un barbat de 49 de ani. El a intrat in contact, dupa intoarcerea din Italia, cu 3 persoane, sotia, fiica sa si iubitul fiicei. Cei 3 contacti au fost plasati inca de ieri in carantina, iar astazi o femeie de 42 de ani, cel mai probabil e vorba de sotia sa, a fost depistata pozitiv cu coronavirus.

Autoritățile au interzis activitățile din România care implică participarea a mai mult de 1.000 de persoane, a anunțat duminică secretarul de stat în MAI, Raed Arafat. Referitor la cetățenii români carantinnați în altă țară, Arafat a mai spus că dacă au avut carantină în altă țară, nu vor intra într-o nouă carantină când intră în țară, pe baza certificatul emis.

„Pentru a analiza situația și pentru a analiza unele măsuri, mai mult preventive. La aceste întâlniri au participat reprezentanții MAI și alți colegi, de la Transporturi, Apărare, institutul Matei Balș, Sănătate, Educație. Cele mai importante decizii care vor intra în vigoare: S-a aprobat suspendarea cursurilor în școlile în care sunt confirmate cazuri de infecție cu coronavirus. Se va decide la nivel județean dacă decizia va fi luată și din alte considerente, sociale, discuții cu părinții. Se interzic activitățile unde participă mai mult de o mie de persoane, până la 31 martie. Pentru fiecare eveniment unde sunt mai puțin de o mie de persoane, decizia se va lua la nivel local. Măsura va fi prelungită în funcție de evoluția crizei. Este o măsură preventivă. Continuăm şi insistăm pe recomandarea ca cetăţenii români să evite călătoria în zonele afectate. Cei aflaţi în zonele afectate să evite călătoria către România. Recomandăm evitarea şi limitarea deplasărilor din zonele afectate către ţară”, a precizat Arafat.