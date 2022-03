Potrivit unui comunicat al ITPF Timişoara, la data de 13 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, un cetăţean român, aflat la volanul unui autovehicul, alături de care călătorea, ca pasager, soţia lui.



Poliţiştii de frontieră au efectuat un control fizic al mijlocului de transport şi au descoperit, în interiorul portbagajului, ascunşi sub mai multe pături, trei copii, cetăţeni români.



În urma verificărilor derulate cu privire la persoanele în cauză, poliţiştii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetăţeni români, o familie formată din părinţi şi cei trei copii ai acestora, în vârstă de 6, 7 şi 11 ani.



Adulţii au declarat că au procedat la această metodă deoarece doi copii aveau paşapoartele expirate, iar unul nu avea documente de călătorie şi îşi doreau să ajungă în Germania.



În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare sub aspectul săvârşirii infacţiunii de participaţie improprie la tentativa de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar la finalizare urmează să fie luate măsurile legale ce se impun, a precizat sursa citată.