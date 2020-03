Condițiile pentru ajutoarele de stat: Câți bani primesc firmele în criza coronavirus

Antreprenorii trebuie să depună documente care să ateste o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării. Și sunt valabile pentru anumite sectoare. Spre exemplu transport, turism horeca.

”Sunt pachete care sustin companiile sa-si continua activitatea, linie de credit, de capital, de lucru. Ministerul Muncii a lucrat si va veni cu solutii pentru somajul tehnic. Acele companii care nu au probleme sa-si plateasca la timp impozitele sa putem sa transferam bani de la buget pentru a plati pe cei cu probleme. Pentru IMM-uri am anuntat instrumente de lucru cu garantie de la stat ca aceste companii sa aiba acces la finantare, sa-si ia materie prima, sa si plateasca angajatii. Depinde si de noi sa consumam in continuare. Avem bani pentru pensii, salarii, ajutoare de stat, rambursam TVA”, a declarat Florin Cițu la Realitatea PLUS.

Turismul, transporturile și domeniul ospitalității și al restaurantelor sunt doar primele sectoare lovite dur de criza provocată de noul coronavirus. Unda de șoc se va resimți și în alte domenii, dar România va avea o imagine exactă a impactului abia în vară, când este așteptat ca numărul îmbolnăvirilor să scadă, spun mai mulți analiști economici. Unele analize indică totuși faptul că peste un milion de angajați din economia autohtonă riscă să intre în șomaj sau să fie disponibilizați.