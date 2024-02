In octombrie 2023, Tiberius B. a fost trimis in judecata pentru infractiunea de furt de arbori. Fapta a a vut loc pe 20 decembrie 2021, cu cateva zile inainte de Craciun.

„In actul de sesizare s-a retinut, in fapt ca la data de 20.12.2021, in jurul orei 16.10, inculpatul a taiat fara drept, cu ajutorul unui topor, un arbore specia gorun, din padurea situata pe raza municipiului Aiud, proprietatea Primariei Municipiului Aiud, aflata in administratia Ocolului Silvic Abrud. Prejudiciul cauzat este in valoare de 204,92 lei fara TVA, depasind de 1,25 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa”, scriu procurorii în rechizitoriu, , citat de cotidianul local Unirea.

Banca Transilvania „înghite” o altă bancă mare de pe piața românească. Mulți români erau clienții acesteia

Anchetatorii au adaugat in dosar si o fapta de tentativa de furt, care ar fi avut loc patru luni mai tarziu, in 3 mai 2022. „Fiind insotit de minorul (…), inculpatul s-a deplasat cu un utilaj hipo pe un teren situat pe strada Transilvaniei din Aiud, apartinand persoanei vatamate SC (…) SRL, si a incercat sa sustraga o teava metalica, depozitata pe acel teren, fiind insa surprins la fata locului de catre martorul (…)”, se mai sustine in documentul procurorilor.

Ocolul Silvic Abrud si Primaria Municipiului Aiud s-au constituit parte civila in cauza cu suma de 272,32 lei, reprezentand totalul prejudiciului cauzat prin taierea ilegala de arbori.

In 6 februarie 2024, Judecatoria Aiud a validat dosarul si a dispus inceperea cercetarii judecatoresti. Incheierea poate fi contestata la Tribunalul Alba. Barbatul risca pentru ambele fapte inchisoare de la 6 luni la un an sau amenda penala.

A fost deschis primul automat de cartofi din România. Unde se află și cum funcționează