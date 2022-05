Statul român a încasat taxe de 10 ori mai mari, decât în 2021. Asta în condiţiile în care nici anul trecut nu a fost unul sărac pentru companiile din energie. Profitul acestora a crescut, în 2021, chiar şi cu 150% faţă de 2020.

Oamenii care sunt nevoiţi să plătească facturi mai mari susţin că este "hoţie curată" ce face statul, care deţine acţiuni majoritare la unele companii din energie.

În primele 3 luni ale anului profitul companiei Romgaz a crescut cu peste 111%, dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Aproximativ un miliard este profitul net, după ce preţurile gazelor naturale au explodat.

Analistul economic Adrian Bența atrage atenția că strategia statului este greșită.

"Au majorat in mod special preturile ca sa stranga mai multi bani la buget. Riscul cel mai mare este sa dea cei mici faliment si sa inchida capacitati de productie si sa concedieze salariatii. Problema este ca vor fi situatii in care vor fi foarte multi cei care nu au venituri si atunci vor iesi in strada. Acolo este adevarata problema. Totul merge pana la posibilitatea populatiei de a plati. In momentul in care se termina veniturile populatiei, s-au cam terminat si majorarile pentru ca nu mai cumpara nimeni nimic", a explicat economistul.