„A fost un an cu multe provocări şi vrem să vă mulţumim tuturor celor care aţi fost şi sunteţi alături de noi. Lăsăm în urmă un an în care am pierdut mult prea mult, aproape 43 de mii de români, din cauza COVID-19. În 31 decembrie 2020 am înregistrat 15.757 de decese din cauza COVID-19 şi am încheiat anul cu 58.752 de decese. Mulţumită personalului medical şi vaccinurilor împotriva COVID-19, zeci de mii de români au fost salvaţi. Da. Mulţumită celor din prima linie şi celor care şi-au făcut datoria în centrele de vaccinare. Din păcate, pe cei mai vulnerabili nu i-am putut proteja mai mult. Sperăm să o putem face în noul an”, a transmis, vineri seară, CNCAV.

Sursa citată a precizat că pentru instituţiile implicate în campania de vaccinare a fost un efort considerabil, cu multe provocări şi cel puţin la fel de multe satisfacţii. ”Ar fi fost cu mult mai bine dacă am fi putut ajunge la un procent mult mai mare de români vaccinaţi împotriva COVID-19 şi cu o protecţie în plus faţă de virusul care ne-a schimbat vieţile în ultimii doi ani. Au fost peste 16.000 de misiuni de transport la nivel naţional, de la centrele regionale de depozitare/centru naţional către DSP şi apoi către centrele de vaccinare”, au mai precizat oficialii CNCAV.