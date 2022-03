Iată, mai jos, cum explică site-ul militar Sofrep semnificațiile literelor:

- Tancurile cu litera „V” reprezintă Infanteria Navală rusă

- Tancurile cu litera „O” reprezintă unitățile din Belarus

- Tancurile cu litera „X” sunt cele ale forțelor lui Ramzan Kadîrov, liderul militar din Cecenia.

- Tancurile cu litera „A” sunt ale Forțelor Speciale Ruse.

- Tancurile cu litera „Z” sunt cele ale Armatei din Districtul de Sud (Crimea)

❗️A column from Belarus is approaching the Ukrainian border. Some vehicles are marked with the letter V.#Ukraine #Russia #TPYXAEnglish pic.twitter.com/tdhLQZpG0v