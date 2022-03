Blocada a fost realizată de mai mulți protestatari veniți la punctul de control, de trecere a frontierei, din Kukuryki, localitate aflată în estul Poloniei, aproape de granița cu Belarus.

Potrivit presei poloneze, activiștii au fost atacați de șoferii camioanelor, anunță pe Twitter platforma de știri UKR Report. Incidentul a fost oprit de pollițiștii de la frontieră.

O coloană foarte lungă de camioane blocate a fost filmată la granița polono-belarusă. Cele 950 de camioane cu mărfuri pentru Rusia și Belarus au fost blocate de protestatari care cer încetarea războiului din Ucraina. Blocajul durează deja de trei zile.

Activiștii sunt ucraineni și polonezi și cer ajutorul mai multor voluntari în acțiunea de blocare a trecerii camioanelor rusești și belaruse.

Scopul acestora este de a paraliza complet schimburile comerciale cu rușii și bielorușii.

Video of racist trucks on the Polish-Belarusian border that are no longer going anywhere.About 1,000 trucks with goods for Russia and Belarus have already been blocked. The task of the protesters is to completely paralyze trade with the aggressors.#SupportUkraine #StopRussia pic.twitter.com/s8IHwQX61C