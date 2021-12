Poliția locală din Sectorul 6 a amendat în aceste zile zeci de colindători care s-au plimbat cu boxe pe străzi, cu muzica la volum foarte ridicat, a anunțat, miercuri, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„Colindele la boxe cu mulți decibeli nu sunt colinde. Cum spunea un locuitor al Sectorului 6, “În cazul colindelor, nu este vorba de o boxa plimbata... Este vorba despre altceva (modestie, talent, implicare, tradiție)”. Colindătorii sunt bine primiți în Sectorul 6, dar nu cu boxe date la maxim printre blocuri, nu cu înregistrări cu munca altora. Aviz colindătorilor cu boxe, doar ieri Poliția Locală a dat 21 de amenzi pentru tulburarea liniștii publice. În Sectorul 6 așteptăm colindători adevărați!”, a transmis Ciprian Ciucu, într-un mesaj postat pe Facebook.

În același timp, primarul a anunțat și interzicerea vânzării de pocnitori în Sectorul 6.

„Am decis că Primăria Sectorului 6 să nu autorizeze comercializarea de produse pirotehnice pe aria Sectorului 6. Pocnitorile produc un mare disconfort populației, aceste manifestări nu au nimic în comun cu “tradiționalul”.

Aflu că Inspectoratul Teritorial de Muncă și Poliția Municipiului București au avizat așa ceva în Sectorul 6. Eu nu știu cum aceste instituții și-au permis să dea un astfel de aviz pentru depozitarea și comercializarea unor astfel de produse într-o baracă dintr-o parcare. Din punctul meu de vedere este vorba despre inconștiență, pericolul este evident.

M-aș fi așteptat ca după nenorociri precum Colectiv să fie mai atente. Pentru că nu avem atribuții să o închidem (doar poliția națională are) am dispus Politiei Locale să supravegheze acea locație non-stop și să strângă dovezi dacă vor comercializa minorilor astfel de produse, pentru a le prezenta Primăriei Generale (Poliția Municipiului București și-a dat avizul!) și Poliției MAI. Din câte am înțeles alte primării de Sector au dat autorizații pentru așa ceva”, a mai transmis Ciprian Ciucu.