KOVEȘI E SFÂRȘITUL TOTAL, ÎNSEAMNĂ LISTE NEGRE

"Pentru oamenii lui Iohannis și servicii, această <<invazie>>, cu un nou președinte de tip Kovesi, înseamnă sfârșitul total, înseamnă listele negre. Pentru noi, suveraniștii, este cam aceeași problemă. Din nefericire, grupul Iohannis și noi, suveraniștii, patrioții, avem aceeași problemă. Noi nu vrem să ne pierdem țara, cum s-ar întâmpla un om precum Kovesi la președinție. Dacă vin oameni grei, vine Victor Ponta, vin oameni din sistem și ne spun că nu contează ce votăm noi, ca români, în 2024, CĂ E STABLIT, ASTA A ȘOCAT. Deci nu o spune oricine, nu o spune un fraier, o spune unul care a fost șef de guvern și de partid de guvernământ, un om care și el a fost în siajul ăstora (serviciilor -N.R.), dar vine și spune că orice am vota, nu contează. În condițiile astea sunt convins că, cel puțin anul viitor, unele acțiuni publice, unele declarații ale celor 2 părți să coincidă," a afirmat Codrin Ștefănescu, la Realitatea Plus.

ȘEFII DE SERVICII SE TEM CĂ EI VOR CĂDEA PRIMII

Fostul colaborator apropiat al lui Liviu Dragnea a sugerat că nici șefilor de servcii, cei pe care generic în numește "statul paralel", n-ar fi încântați de un scenariu Kovesi.

Ei (șefii din servicii - N.R.) nu sunt îngrijorați că această <<invazie>> va da țara pe tavă, că o dau ei, sunt îngrijorați pentru propria lor piele, pentru că invadatorii ăștia, cu sistemul lor soroșist-coldist-globalist-neomarxist-rezist au listele negre făcute și ei sunt în frunte, ei sunt primii care răspund, pentru că vor fi puși noi șefi de servicii, de parchete, iar cei rămași îi vor executa pe foștii".

SERVICIILE MI-AU "TRANSMIS" CĂ DACĂ DĂNCILĂ NU AJUNGE ÎN TURUL 2, CU IOHANNIS, S-AR PUTEA CA LIVIU DRAGNEA SĂ NU IASĂ VIU DIN ÎNCHISOARE

Fostul secretar general a recunoscut că o situație oarecum similară a fost și la alegerile din 2024, când varianta ca Dan Barna să devină președinte al României era percepută drept un risc la fel de mare ca eventualitatea ca fosta șefă DNA să ajungă la Cotroceni în 2024. În 2019, susține Ștefănescu, după înlăturarea lui Liviu Dragnea și propulsarea Vioricăi Dăncilă la șefia partidului, iar apoi în cursă pentru Cotroceni, s-a conturat riscul real ca din confruntarea între ea și Iohannis să aibă câștig de cauză candidatul USR, Dan Barna.

"Serviciile, care îi fac raportări lui Iohannis, ajung la următoarea concluzie. În primul tur, Bara ia 24%, iar Dăncilă 7%. În turul 2 se întâmplă următorul fenomen: după ce Iohannis a zis că PSD e ciuma roșie, că e corupt, tot grupul suveranist, patriot, va vota cu Barna și va fi 52% la 48%. Asta a fost raportul pe care mi l-au trimis (serviciile - N.R.) și mie. In plus, mai puțin voalat, mi se transmitea că dacă nu mă întorc în PSD și nu -i conving pe toți să tureze motoarele, să ajungă Viorica Dăncilă in turul 2, s-ar putea ca prietenul meu Liviu Dragnea, aflat în pușcărie, să nu mai iasă viu. Direct. Deci mesajul a fost tranșant în sensul asta, Mai mult, dacă ajunge Barna președinte, cu atât mai mult nu mai iese. M-am dus în închisoare și i-am spus cum stau lucrurile. I-am spus că Iohannis e dușmanul nostru, dar a fost corect, ne-a atacat pe față, dar ideea că vine Barna și câștigă tot, asta mă sperie. Iar Liviu a zis "du-te, ajut-o pe Viorica să ajungă în turul 2, nu o să câștige, dar măcar nu iese Barna", a relatat Codrin Ștefănescu, la Culisele Statului Paralel.