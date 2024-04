Asta după ce miercuri a prezentat-o pe cea a lui Nicolae Ceaușescu. Documentul face parte din biografia soției fostului dictator și era înregistrată în arhiva Partidului Comunist Român.

Dacă la Nicolae Ceaușescu actul era înregistrat cu numărul 0000001, asta însemnând că este primul astfel de document emis pentru un membru PCR, la Elena Ceaușescu, numărul Cărții de evidență nu putea să poarte decât numărul 0000002. Cu alte cuvinte, primii doi cei mai importanți comuniști din Republica Socialistă România. „În spatele oricărui bărbat de succes se află o femeie puternică. În spatele lui 0000001 s-a aflat 0000002. Iar în spatele lor... o țară”, scriu reprezentanții CNSAS pe rețeaua socială.



CNSAS: „Vă prezentăm astăzi, dragi @urmăritori ai paginii noastre, carnetul No 0000002: Ucenică la perdele, textilistă, activistă de partid, politehnistă, ingineră, directoare de institut de cercetări, prim viceprim-ministră. Mamă a trei copii. Plus doctor inginer în chimie, Doctor Honoris Causa al universităților din Buenos Aires, Bahia Blanca, Filipine, Yucatán și Teheran, membră de onoare a Societății Internaționale de Chimie Industrială, a Institutului American al Chimiștilor din Washington, a Școlii de Științe a Polimerilor și a universităților din Costa Rica, Ecuador, Mexic, Ghana și Illinois, membră a Academiei Republicii Socialiste România, membră corespondentă a Academiei din Atena, membră activă a Academiei de Științe din New York, deținătoare a Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România” și a numeroase alte ordine și decorații, membră în Comitetul Central al Partidului Comunist Român și în Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și deputat în Marea Adunare Națională”.