"Astăzi am avut o vizită la Primărie. Un grup de parlamentari PSD în frunte cu doamna Firea (domnul parlamentar PSD cu diamantele nu se regăsea în acest grup). De ce au venit? Propagandă şi ipocrizie. PSD a convocat vineri o şedinţă să anuleze HCL-ul prin care spitalele din Sectorul 1 trec în administrarea unităţilor sanitare. Acum, spre deosebire de trista administraţie PSD din trecut când doamna Firea nu lăsa pe nimeni în Primăria Capitalei să participe la şedinţele CGMB, eu le-am dat voie acestor manipulatori PSD în Sala de Consiliu şi i-am lăsat să vorbească singuri. Da, da. Au vorbit singuri. La propriu. Sala era goală. Pentru că USR PLUS, PNL, PMP n-au participat la acest circ mizerabil mediatizat de PSD. Aşadar, rămâne cum am stabilit... doamnă senator. Nu se taie finanţarea banilor de la spitale aşa cum fals aţi declarat. PS: Stimaţi pesedişti, sunteţi ultimele persoane din România care au căderea morală să vorbească despre spitale sau despre lipsa finanţării din Sănătate", se arată în mesajul postat de Clotilde Armand pe Facebook.

În urmă cu scurt timp, prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a solicitata, într-o declarație de presă, reluarea finanțării celor 4 spitale din Sectorul 1 al Capitalei. Vorbim despre Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri, Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca şi Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice pe care Consiliul Local al Sectorului 1 a decis, în ședința din 3 februarie, să le treacă din administrarea Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București.

În caz contrar, spune Firea, "vom merge inclusiv în justiție dacă nu vom putea opri decizia aberantă a primarului Clotilde Armand și a consilierilor de la PNL, USR-PLUS și PMP". Mai mult decât atât, fostul edil susține că a fost semnată o plângere ce va fi înaintată prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, de la care social-democrații așteaptă o reacție.

Citește și Scandal pe finanțarea spitalelor. Firea, amenințări la adresa primarului Clotilde Armand: "Vom merge inclusiv în justiție dacă nu vom putea opri decizia aberantă"