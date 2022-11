Potrivit unei postări din mediul online a primarului Clotilde Armand, banii vor fi oferiți din bugetul local. Astfel, fiecare locuitor al sectorului 1 care se înregistrează pe platforma online ar putea primi ajutoare anticriză în valoare de 1.000 de lei.

Mulți consilierii locali nu sunt de acord cu demersul lui Clotilde Armand.

"Banii trebuie să vină din bugetul local, dar de unde luăm, pentru că nu avem sute de milioane de lei în plus. Cum si-a permis să lanseze un proiect care nu este votat? Dacă mâine doamna Armand va avea 5.000 de oameni înscriși, ce le spune?! Mai așteptați un pic că încă nu am făcut proiectul, că nu l-am pus în consiliul local, încă nu a fost votat, pentru că nimeni nu a văzut proiectul, toată lumea a văzut un regulament," a afirmat Florin Manolache, președinte PSD sector 1, la Realitatea Plus.

Nici consilierii PNL nu susțin ideea, din același motivă că nu le-a fost comunicat nimic clar.

"Ce face Clotilde Armand nu are legătură cu ajutatul oamenilor, are legătura cu alegerile, fie vorba între noi. Își face o listă cu date de la oamenii care, săracii, în situația în care chiar au nevoie de ajutor, vor scrie pe această platformă. La noi în consiliu nu a ajuns nimic, discuția aceasta este încă în dezbatere publică", a afirmat Adrian Oianu, consilier local PNL.

Persoanele peste 18 ani care ar trebui să primească acești bani sunt cele domiciliate în sectorul 1 care au un buletin valabil și nu ocupă funcții în cadrul primăriei. Primarul sectorului 1 a anunțat într-o postare pe internet că a finalizat platforma pe care se pot face aceste înscrieri.'