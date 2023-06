Un șofer care conducea o Dacia Duster a trecut prin momente de coșmar după ce mașina a fost cuprinsă de flăcări.

Bărbatul a relatat cum a pornit focul și a încercat sî explice care au fost cauzele, din punctul său de vedere, într-o postare pe Facebook.

"Înainte de izbucnirea incendiului rulasem aproximativ 100 km numai pe drumuri de pământ"

"Sunt dator pentru toți cei ce au văzut imaginile cu Nomad 8 în flăcări cu câteva clarificări!

Rezultat: Dacia Duster 2, an fabricație 2018 și 110.000 km rulați, diesel 1.5 euro 6 fără ad-blue - distrusă în proporție de 99,8%, adică pot să recuperez nr de înmatriculare și proiectoarele suplimentare! A… și fără CASCO!

Context: Evenimentul la care am fost împreună cu soția mea și fostul “Nomad 8” s-a petrecut ieri, în jurul orelor 13.00, pe un drum comunal de pământ în apropierea comunei Unirea județul Călărași, temperatura la umbră peste 37 de grade.

Înainte de izbucnirea incendiului rulasem aproximativ 100 km numai pe drumuri de pământ și din cei 100 km aproximativ 25 km prin vegetație înalta cu viteze medii de 30-40 km/h. Vreau să subliniez, “nu eram într-o competiție sportivă și nici la un antrenamentoficial sau nu”, era o simplă zi de muncă unde efectuam identificarea de trasee pentru acțiunile viitoare ale Nomad4Experience!

Mai simplu, un Duster “muncea” cum alte mii muncesc zilnic pe drumuri neasfaltate!"Care ar fi cauza incendiului"Cauze: Aici o să încerc să fiu sintetic… și la obiect:1. Temperaturile ridicate și vegetația uscată!

2. Acumularea de resturi vegetale în scutul EGR de joasă presiune, notă: acest model de scut, adică …. eu îl numesc “făraș” are “capabilitatea” de a aduna orice în el, de la vegetație la noroi! Mai mult, acest tip de scut “trece” și peste conductele de alimentare cucombustibil!3. Pot să spun “GHINION”!Scenariu: Acum… scenariul pe scurt:1. Rulam cu circa 100 km/h …. Și îi spun soției mele… “ups… ne lasă motorul… s-a oprit…! ”

2. Ajuncem la viteză 0 și încerc să repornesc motorul… “el refuză!”… soția mea coboară și și…. Spune: “este flacăra în dreapta, sub mașină ARDE!!!!”!3. Cobor, privesc sub mașină din partea dreaptă … și da…. ardea ceva în scutul sus menționat, dar…. mult mai rău…. se scurgea motorină în flăcări!4. Securizez bunurile din mașină, adică scoatem rucsacele cu aparate foto și laptop, actele… telefoanele și … cheile de acasă!5. Scot stingătorul din dotare, (Menționez valabil și funcțional ) și… încerc să sting incendiul de sub mașină… “o glumă”…. După ce a fost epuizat… flăcările parcă erau și mai nervoase!6. Motorină care curgea …. “Cuplez… trepte 1… și cu demarorul… mut mașina 5 metri….!!! Nimic… motorina… “curgea” și FOCUL se întetea…!7. ARDE!!! Era clar….. nu mai pot să fac NIMIC!

8.. Sper… poate salvez motorul și cutia de viteze…. Ajung ajutoare…. Prima cisternă cu apă…. ARDEEEE!!! Nimic…! Stingătoare cu spumă…. NIMIC! ARDE!""Dacă poți să ai în mașină mai mult stingătoare de foc"Spre finalul postării, șoferul a formulat și câteva concluzii."1. A ars… 14000 euro…. Asta este!!!2. Suntem bine…. Dacă poți să ai în mașină mai mult stingătoare de foc!!!!3. “Nimic nu este întâmplător!”4. “Statistic” să se întâmple un eveniment similar…. Șanse sub 0,01%!!! - Fără panică!!!!Notă:1. Pentru… “Specialiști” … internauți și oameni cu păreri…. “Nu filtrul de particule a generat incidentul….! ”. Culmea la Duster2 filtrul de particule este “fix” în spatele motorului, nu acolo unde a început combustia!2. Mașina era standard. Fără modificări!

3. Da… universul… a “adunat” la un loc toate elementele nefavorabile. Și s-a creat un mic DEZASTRU! Hazard și poate soarta!Mulțumim celor care au ajuns la incident și au fost alături de noi!", a scris acesta pe pagina Dacia Duster Trails & Technical. Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Sfaturile unui șofer după ce Dacia pe care o conducea a luat foc: "A ars... 14.000 euro. Distrusă în proporție de 99,8%” a scris acesta pe Facebook.