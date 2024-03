În timpul atacului la sala de spectacole Crocus City Hall din Krasnogorsk, s-au auzit cel puțin două explozii, iar clădirea a luat foc.

Imagini de la fața locului filmate de martori oculari înfățișează atacatori deschizând focul asupra civililor care aleargă speriați în toate părțile.

Alte imagini video au înfățișat mai multe persoane zăcând fără mișcare în bălți de sânge în afara sălii de concerte.

The "Crocus City Hall" building is completely engulfed in flames pic.twitter.com/ysXlir0EjH