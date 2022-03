Din cele 7 coridoare umanitare pregătite pentru ziua de joi, a 15-a de la începutul invaziei rușilor, doar cele din regiunea Sumî și regiunea Harkov au funcționat.

„De acum, putem spune că doar în regiunea Sumi au început să funcționeze coridoarele umanitare. De fapt, este încă foarte dificil să vorbim despre orice alte coridoare umanitare”, a declarat consilierul ministrului ucrainean de Interne, Vadim Denisenko, potrivit Ukrinform.

Este a treia zi în care funcționează culoarul umanitar din zona Sumî. Orașul Sumî se află în apropiere de granița cu Rusia și a fost supus zile întregi unui intens bombardament rusesc.

Coridoarele umanitare din Mariupol, Volnovakha, Izyum, Sumi, Trostyanets și Krasnopil și mai multe orașe din apropierea Kiev - Bucha, Borodyanka, Irpen și Gostomel - au fost deschise joi în Ucraina.

Joi după-amiază, 44 de autobuze pline părăsiseră deja Izium, cu 2.000 de oameni. Pentru cei evacuați se asigură aprovizionare cu produse esențiale și alimente pe traseu. Și în Bucha ajunseseră autobuzele pentru evacuarea rutieră, potrivit Unian.net.

Presa ucraineană a anuțat că au plecat și autobuzele pentru Mariupol, de la Zaporojie, deși dimineață evacuarea a fost sistată. Convoiul umanitar transportă, de asemenea, apă, alimente și medicamente.

Autoritățile ucrainene au anunțat de joi dimineață că vor fi evacuați civilii din 10 orașe: capitala regională Sumi, înconjurată de Mariupol și Volnovakha, Izium, în regiunea Harkov și suburbiile Kievului - Bucha, Borodyanka și Irpin. Un alt coridor urmează să fie deschis din orașul de est Izium până în orașul Lozova din regiunea Harkov.

Și miercuri au fost blocate culoarele umanitare. Evacuările au reușit doar parțial. Potrivit autorităților ucrainene, miercuri au fost evacuate peste 40.000 de oameni din orașe bombardate de ruși. Doar 3.000 au ieșit din Irpin și Vorzel, la nord de Kiev. însă în multe regiuni, armata rusă a blocat coridoarele umanitare - capitala regională Harkov, Bucha și Hostomel, aflate lângă capitala Kiev. În jurul capitalei, autobuzele cu civili au fost oprite. La Mariupol, bombardamentele au fost devastatoare - un spital de copii și o maternitate plină cu femei au fost lovite de artileria rusă. Trei persoane au murit, inclusiv un copil , și alte 17 au fost rănite.

⚡️Mariupol is being destroyed by Russia. The city of 400,000 people is encircled and shelled nonstop.



People lack drinking water, food, medicine.



Videos published by the Mariupol City Council give us a glimpse of how dire the situation is. pic.twitter.com/nO6xIDmOZu