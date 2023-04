Şeful Executivului a fost întrebat joi, la Parlament, înainte de şedinţa BPN al PNL, despre situaţia drumurilor din judeţele afectate de ninsorile din aceste zile.

"Încă de ieri, de când am primit avertizarea meteo, am discutat cu ministrul de Interne şi cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. S-au activat comitetele pentru situaţii de urgenţă la nivelul judeţelor vizate de aceste coduri. S-a luat decizia, aseară, ca la nivelul judeţelor Iaşi şi Neamţ să se închidă toate drumurile şi a fost o măsură foarte bună. Vreau să le mulţumesc cetăţenilor pentru respectarea măsurilor care au fost anunţate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. (...) În acest moment, la raportul de dimineaţă al celulei de criză de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, situaţia este sub control. Se vor menţine active toate măsurile, cel puţin pe perioada cât va exista acest cod şi avem prognoză până în această seară, urmând ca în funcţie de situaţia meteorologică să luăm măsuri în continuare ", a declarat Ciucă, citat de Agerpres.

Premierul a subliniat că în intervalul de timp menţionat nu au fost înregistrate situaţii deosebite.

"La nivelul ministerului a fost mobilizate toate forţele şi au acţionat 4.000 de militari şi 2.500 de mijloace. Totodată, au fost dislocate mijloace tehnice suplimentare în judeţele Iaşi şi Botoşani. Şi, de asemenea, s-au luat măsuri ca, împreună cu celelalte forţe de la Ministerul apărării naţionale, dacă este necesar, să acţioneze pentru deblocarea drumurilor. CNAIR-ul a deplasat, de asemenea, mijloace suplimentare pentru deszăpezire", a mai spus șeful Guvernului.

Un cod roșu de ninsori și viscol pentru județele din nord-estul României, a fost anunțat, joi, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii au emis, totodată, și Cod galben de vânt puternic pentru județul Tulcea.

