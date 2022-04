"În ceea ce mă priveşte, în ceea ce priveşte Senatul României, noi am respectat toate regulile. Am agreat o dată cu cei din Ucraina li ne-am ţinut de acea dată. Din momentul în care a fost agreată acea dată, totul a fost în mâinile celor de la securitate, SPP, de a aranja protecţie, nu am mai avut nicio intervenţie, doar mesaje personale, pentru a vedea despre mesajele de acolo. Am aflat luni, de la partea ucraineană, care m-a întrebat ce se întâmplă, am aflat despre faptul că domnul preşedinte Ciolacu nu mai vine pe 27. Nu am întrebat când vine, nu am ştiut exact ce se întâmplă, nici nu era treaba mea”, a afirmat Cîțu, într-o declarațaie de presă susținută la Parlament, adăugând că era o invitaţie adresată Senatului şi nu una care preciza să meargă împreună cu preşedintele Camerei Deputaților.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu l-a informat despre faptul că nu va mai merge în aceeaşi zi cu el în Ucraina, Florin Cîţu a spus: ”Tocmai v-am spus că am aflat de la partea ucraineană, care m-a sunat. Pe mine, partea ucraineană m-a contactat pentru că voiau neapărat să fiu la acel congres”.

Referior la afirmaţiile lui Marcel Ciolacu, care susține că l-ar fi sunat cu câteva ore înainte de a pleca în vizita oficială, Cîţu a spus: ”Nu, nu m-a sunat”.

Preşedintele Senatului a mai spus că nici premierul Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, nu l-a informat despre faptul că va face această vizită: ”Repet, nici nu trebuia să facă aşa ceva. Premierul României, tot din motive de securitate, îşi pregăteşte propriile vizite, la fel, vizita noastră, se ştia că mergem pe 27, nu am vrut să vorbim public depre asta dar eu nu am comunicat cu premierul României, despre vizita domniei sale, pentru că nu aveam de ce. Haideţi să lăsăm dezbaterile, cine când a mers, trei oficiali ai statului român au mers în două zile în Ucraina”.

Întrebat ce angajamente și-a asumat România în urma vizitelor înteprinse, președintele Senatului a răspuns: "Nu există angajamente asumate în vizită pe care am avut-o. Am discutat doar să schimbăm legislația ca refugiații ucrineni să poată să lucreze în România. În precesul de aderare al UE ii putem ajuta să navigheze prin hățișul legislativ, având în vedere că și noi am trecut prin acest proces".

Anterior acestei declarații, Marcel Ciolacu a explicat lipsa lui Florin Cîțu din delegația României care a plecat prima în Ucraina. Liderul PSD a spus, astfel, că președintele Senatului a planificat vizita oficială împreună cu alți oficiali.

„A fost o decizie pe care am luat-o împreună cu premierul. A fost informat și președintele României. A fost un semnal clar, pentru că atât eu cât și domnul premier, eu sunt președintele PSD, iar Nicolae Ciucă e la PNL. Știți foarte bine că Parlamentul reprezintă voința poporului.

Am avut o discuție pe telefon cu câteva ore înainte de a pleca. Amândoi am fost invitați, între timp, pe căile diplomatice s-a creionat această deplasare cu premierul. Semnalul pe care l-a dat România este puternic, are susținerea de 65 din parlament... Este corectă abordarea.

Dl Cîțu a avut program comun cu alți oficiali din Elveția și Bulgaria. Devenim un pic... era să zic cârcotași. Au fost două delegații: una cu cele două mari partide din România, cu premierul din partea președintelui și o delegație la nivel european formată din mai mulți președinți de parlamente”, a declarat Ciolacu.