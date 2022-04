"Din motive de securitate nu am spus dată niciodată când voi merge. Invitația am primit-o pe 4 aprilie și am început demeresurile după congresul PNL, pe 11, 12 aprilie. Inițial se preconiza ca vizita să aibă loc pe 20 aprilie. Apoi am agreat cu premierul Denys Shmyhal ca vizita să aibă loc pe 27 aprilie. Mi-a spus că e important să fiu în acea zi, era acel congres al autorităților locale, prima discuție unde președintele Volodimir Zelenski introducea în discuție reconstrucția Ucrainei. Vedem că a câștigat războiul Ucraina și se gândește deja la reconstrucție. A fost un discurs de câteva minute - 4, 5 minute. O să îl facem public (discursul - n.r.). (...) Au fost prezentate efectele devastatoare ale acestui război. Impactul de de 600 de miliarde de euro - coincidență sau nu aceasta este rezerva din banca rusească. Rusia ar trebui să plătească pentru consecințele sale.

E un program și se spune în invitație că se vizitează zonele de lângă Kiev, Irpina, Bucha, sunt două declarați de presă, apoi vizită la Rada Supremă a Ucrainei, urmată de declarații de presă. Totul a fost pregătit și agreat cu mult timp în urmă.

În ceea ce privește Seantul, am respectat și agreat regulile și dată agreată din Ucraina. Din acel moment totul a fost în mâinile SPP. Luni am aflat de la partea Ucraineană că Ciolacu nu mai vine pe 27, nu am întrebat ce se întâmplă sau când merge. Eu am ținut de vizită Senatului. Paretea ucraineană m-a contactat că voiau să fiu neapărat la acel congres", a afirmat Florin Cîțu.