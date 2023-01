„Înainte erau 90 de hingheri, acum mai sunt 10. Bugetul a fost deturnat către alte lucruri (...). Câinii au început să reapară în Bucureşti foarte mulţi (...) pentru că nu mai sunt prinşi (...), nu mai sunt locuri în adăposturi", a spus Ciprian Ciucu, vineri, la un post TV.

„Mi-am pierdut foarte mult încrederea în capacitatea Primăriei Municipiului Bucureşti de a gestiona anumite servicii publice, de aceea încerc să fac cât mai multe.

Din momentul când a devenit primar general am zis ok, fiecare primar trebuie să aibă 2 ani cel puţin să arate de poate. I-am spus că vreau să colaborăm, să am o relaţie apropiată (...). L-am sprijinit (...), m-am pus în faţa partidului pentru el (...), care de mult timp mi-a cerut să-i retragem sprijinul", a afirmat Ciprian Ciucu.

„Chiar dacă avem aceleaşi aspiraţii, lipsa capacităţii de lidership mă face să-mi pun semne de întrebare dacă este persoana potrivită să conducă acest oraş foarte mare, foarte greu, foarte complex", a mai spus Ciprian Ciucu despre Nicușor Dan.