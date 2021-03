"Am văzut mai devreme că acum, în al doisprezecelea ceas, domnul prim-ministru Cîţu vine cu mâna întinsă la noi să cerşească ajutor. Abia acum, după un an. Abia acum recunoaşte oficial că nu a fost în stare să facă nimic, acum, când le este frică de furia oamenilor, s-au gândit să ceară ajutor. Aceasta, din punctul nostru de vedere, nu este o propunere serioasă. Este doar dorinţa lor de a nu a-şi asuma responsabilitatea. De un an de zile le-am propus în mod repetat să ne întâlnim şi să discutăm despre pandemie, despre buget, despre PNRR, să găsim cele mai bune soluţii. (...) Au refuzat de fiecare dată să aibă aceste discuţii cu PSD. Acum, când românii s-au săturat de prostia şi minciuna lor şi au ieşit în stradă, domnul Cîţu, domnul Iohannis şi domnul Barna au găsit de cuviinţă să cheme PSD la masa discuţiilor. Guvernul trebuie să stea în casă, Cîţu şi Iohannis trebuie să stea în casă, românii trebuie să stea afară, românii trebuie să meargă la serviciu, să îşi ducă copiii la scoală, să îşi vadă de viaţa lor şi, mai ales, afacerile lor trebuie să funcţioneze", a declarat Ciolacu, într-o conferinţă de presă susținută, astăzi, la sediul PSD.



Potrivit liderului social-democraților, restricţiile decise de Guvern "au adus mai mult haos decât responsabilitate din partea cetăţenilor".



"Nu se poate continua aşa. Au distrus parteneriatul dintre Guvern şi cetăţeni şi nimeni nu mai are încredere în actualul Guvern", a mai spus Ciolacu.

