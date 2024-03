"Sunt cele trei sectoare unde sunt trei primari (3, 4 și 6) pe care nu i-am văzut niciodată la televizor cu motive ori că n-au majorități, ori că i-a deranjat cineva, ori că anumite forțe politice și anumiți interlopi sau anumite interese financiare deosebite nu i-au lăsat să-și facă meseria. Așa cum i-am văzut-o pe doamna Clotilde, cum l-am văzut pe Nicușor explicând încontinuu de ce nu au putut," a afirmat premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu.

"Am venit in fata dvs cu tot sufletul să vă spunem că nu vă abandonăm (...) Un primar trebuie să fie numai lângă oameni. Am avut patru ani de zile un primar care a stat numai prin tribunale și se vede. (...) Prin susținerea noastră, a tuturor, a lui Cătălin Cîrstoiu, Capitala va arăta altfel", a afirmat și Gabriela Firea, unul dintre coordonatorii campaniei candidatului comun PSD-PNL la Primăria Capitalei.

Și liderul PNL Nicolae Ciucă a vorbit despre necesitatea colaborării cu PSD.



"Noi am convenit să lăsăm la o parte divergențele politice și să sprijinim atât un om, cât și un proiect.(..) Așa cum a condus o echipă la spitalul universitar, să conducă o echipă și la primăria Capitalei".



"Nu mi-e în fire să vorbesc, nu prin ce spun mă recomand ci, așa trebuie să facă un primar, se recomandă cu rezultatele muncii. Mai ales cu ce face, nu cu ce spune", a afirmat și Robert Negoiță, candidatul coaliției PSD-PNL la un nou mandat în Primăria sectorului 3.