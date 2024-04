Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, la conferinţa ocazionată de întâlnirea liderilor Partidului Socialiştilor Europeni că social-democraţii pot câştiga alegerile pentru Parlamentul European.

“Vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul necondiţionat oferit de socialii democraţi europeni pentru aderarea României la spaţiu Schengen. Vă mulţumesc pentru spijinul acordat fermierilor şi cetăţenilor afectaţi de multiple crize suprapuse care afectează întreaga Europa. Familia noastră politică a fost mereu şi rămâne principalul aliat al României la nivel european. De aceea vă spun astăzi cu tărie şi încredere că social-democraţii europeni pot câştiga alegerile pentru Parlamentul European şi că din România vom trimite mai mulţi eurodeputaţi PSD decât în urmă cu cinci ani. Sunt ferm convins că noi suntem curentul politic de care are nevoie acum Uniunea Europeană”, a afirmat Ciolacu, citat de news.ro

Liderul PSD a reamintit faptul că social-democraţii vor candida pe listă comună la alegerile europarlamentare cu aliaţii de la guvernare.

“Aşa cum ştiţi, pentru stabilitatea şi dezvoltarea României, am luat decizia de a face echipă printr-o listă comună cu aliaţii noştri de la guvernare. Însă, Partidul Social-Democrat continuă să facă echipă cu social-democraţii europeni pentru o Uniune Europeană care să redevină motorul dezvoltării şi bunăstării pentru cetăţenii săi.

După 20 de ani de conducere de dreapta, Europa are nevoie de mai multe politici sociale, are nevoie de umanizare, are nevoie de energia şi de ideile pe care social-democraţia europeană le susţine”, a mai transmis Ciolacu.

El a declarat că extremiştii nu au făcut nimic şi că ei caută să dezbine Europa şi să ne arunce în braţele lui Vladimir Putin.

“Extremiştii nu au făcut nimic. Ei caută doar să dezbine Europa şi să ne arunce în braţele lui Vladimir Putin. Extremiştii vor să nu mai avem bani europeni. Vor să nu mai circulăm liberi în Europa, vor să ne închidă frontierele şi să ne urâm unii cu ceilalţi. Doamnelor şi domnilor, realitatea este simplă. În timp ce antieuropeni se filmau pe reţelele sociale, comisarii noştri contribuiau la soluţii pe care le-am găsit, la multiplele crize pe care le-am traversat. Am gestionat pandemia, am venit cu măsuri pentru a proteja fermierii, am compensat preţul la energie, am protejat locurile de muncă, am implementat planurile de redresare şi am folosit cum trebuie fondurile europene”, a explicat Marcel Ciolacu.

LIderul PSD a mai precizat că social-democraţii europeni susţin aderarea completă a României la Schengen.

“Sunt convins că, după ce România a intrat săptămâna trecută în zona liberă de circulaţie pe cale aeriană şi maritimă, cu sprijinul dumneavoastră vom realiza integrarea completă printr-o decizie până la sfârşitul anului”, a declarat preşedintele PSD.