„Nu puteam fi pe ordinea de zi numai dacă forțam un vot pe care l-am fi cunoscut clar. Știam de Olanda că este împotriva Bulgariei. La olandezi e nevoie de vot în Parlament. Sunt șanse, am avut discuții în Germania, Spania, am avut și cu ministrul de Interne. Singura soluție e să așteptăm reacția Olandei în ceea ce privește Bulgaria și convocarea unui Consiliu JAI cu această temă”, a declarat premierul Ciolacu.

Ministrul olandez al migraţiei: Trebuie să vedem toate informaţiile în urma misiunii Comisiei în Bulgaria, apoi vom decide

Ministrul migraţiei din Olanda, Eric Van der Burg, a declarat marţi seară, la Bruxelles, pe marginea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), că ţara sa trebuie mai întâi să analizeze informaţiile adunate de Comisia Europeană în urma misiunii în Bulgaria şi că după aceea va lua o decizie privind o eventuală ridicare a veto-ului său.



"Am auzit acum de la Comisie că au multe informaţii în urma misiunii pe care au avut-o în urmă cu o săptămână şi le-am spus colegilor noştri şi bulgarilor să ne ofere toate informaţiile şi vom vedea", a declarat ministrul pentru jurnaliştii români şi bulgari.



Întrebat dacă există timp până la sfârşitul anului pentru ca Olanda să ia o decizie în acest sens, ministrul a răspuns că, "dacă toate informaţiile sunt acolo şi putem vedea că Bulgaria a făcut tot ce trebuia să facă, atunci vom decide când este momentul pentru Bulgaria".



"Nu sunt optimist, sunt mai degrabă pesimist, mai întâi vreau să văd toate informaţiile", a precizat Eric Van der Burg, în condiţiile în care ambele scenarii privind o eventuală aderare a României şi Bulgariei la Schengen în acest an se bazează pe o decizie de ridicare a veto-ului olandez împotriva Bulgariei, care ar duce la o izolare a Austriei.



Ministrul olandez a refuzat să avanseze un eventual calendar în privinţa unei decizii a Olandei de renunţare la votul său negativ, dar nici nu a exclus o eventuală decizie în acest an.



"Misiunea Comisiei a avut loc şi acum depinde de Comisie să ne dea toate informaţiile. Şi nu pot spune cât de mult va dura pentru că nu ştim care vor fi informaţiile", a explicat ministrul olandez.



El a recunoscut că situaţia politică din Olanda poate influenţa acest proces, dar a subliniat că "lucrul cel mai important este să avem toate informaţiile şi ca Bulgaria să fi făcut tot ce trebuia să facă".



Ministrul olandez a precizat în acelaşi timp că a avut o întâlnire cu ministrul bulgar de interne Kalin Stoianov, căruia i-a transmis că apreciază toată munca depusă de Bulgaria, dar că urmează să evalueze informaţiile primite de la Comisie privind măsurile luate.