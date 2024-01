„Nu l-am votat pe dl președinte niciodată. A fost ales președintele României de către români și va da seama în fața românilor. Mi-a venit o solicitare de la Administrația Prezidențială pentru deplasări externe. Conform Constituției, acest lucru este oferit președintelui pe politică externă”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu susține că el nu a uitat și nu va uita niciodată cum a ieșit președintele Klaus Iohannis să-l acuze că vrea să fure Ardealul, împreună cu UDMR. Ciolacu a spus că nu va uita niciodată cum l-a sunat mama lui să-i spună că va fi băgat la pușcărie pentru ”trădare de țară”.

„Ce înțelegere pot să am cu un om care-și termină mandatul? Nu am nicio înțelegere cu Klaus Iohannis.

Dacă dumneavoastră credeți că eu uit că am fost acuzat total pe nedrept, când era pandemie, că am furat Ardealul. Mama mea, soție de militar, m-a sunat să-mi spună că mă bagă ăștia la pușcărie pentru trădare de țară. Credeți că eu pot să uit vreodată așa ceva! Nu voi uitat niciodată așa ceva!

Ce discuții să am eu cu șefii serviciilor secrete pentru alegeri? Nu am avut nicio discuție cu vreun șef al serviciilor secrete pentru alegeri”, a spus Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.