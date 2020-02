Ciolacu: Claudiu Manda și Mihai Tudose vor fi șefii de campanie ai PSD

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a precizat luni, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național, că europarlamentarii Claudiu Manda și Mihai Tudose vor conduce campaniile electorale ale partidului în 2020.

"Am picat cu toţii de acord ca pe 19 februarie să stabilim data Congresului. Consider, în continuare, că nu este o prioritate Congresul, prioritatea este strategia partidului şi organizarea pentru alegeri, să fim pregătiţi pentru orice variante de alegeri. Astăzi am anunţat colegii ca domnul Claudiu Manda să fie şeful de campanie, el va lucra îndeaproape cu Mihai Tudose, doi oameni care ştiu să facă alegeri şi doi oameni care au câştigat alegeri. Au termen până miercuri să vină cu echipa de campanie şi cu oamenii desemnaţi pe regiuni de către preşedinţii de organizaţii", a afirmat Marcel Ciolacu la finalul ședinței Comitetului Executiv Național.