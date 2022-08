Fundația pentru românii de pretutindeni, care a strâns toate donațiile de la nunta lui George Simion, este controlată de Eugen Popescu, cu relații vechi cu „statul paralel”. George Simion, liderul AUR, a anunțat la nunta sa că toți invitații pot da darul de nuntă sub formă de donații pentru construirea unui spital mobil. Acesta a și numit în acest sens chiar fundația condusă de Eugen Popescu. George Simion a susținut, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS, la Culisele statului paralel, că nu știe cine se află în spatele donatorilor de la nunta sa.

După nunta liderului AUR, Anca Alexandrescu a vorbit despre relațiile lui Eugen Popescu cu SIE, la Culisele statului paralel.

„Începând să caut despre fundația pentru românii de pretutindeni am dat de un domn care pe vremea lui Adrian Năstase era șef al departamentului de comunicare, apoi a apărut șef la Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentu românii de pretutindeni, la domnul Cioloș. Are si agentie de presă. Cine e principalul sponsor? Pe lângă TAROM. Este Romaqua Group. Frăția SIE revine. După ce l-au executat pe Adrian Năstase , cu ajutorul domnilor de la Romaqua Group. Această companie are in conducere niste fosti generali SIE, inclusiv pe fostul general SIE Ioan Păun, care a fost consul în China, cel care l-a turnat pe Năstase, a comentat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

„Eugen Popescu a fost ani de zile directorul general al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, institutul cu atribuții în menținerea relațiilor cu diaspora română, în acordarea de finanțări pentru cei din diaspora. Am relatat într-un ciclu de anchete intitulat "Alchimistul de la Hurmuzachi" ca diploma de studii superioare obligatorie pentru a putea ocupa acest post era obținută ilegal de către domnul Eugen Popescu. În fapt, el își obține aceasta diploma de Universitatea din Oradea înainte de izbucnirea marilor scandaluri privind diplomele false. Cum a făcut: domnul Popescu a obținut de la școală din Canada o diploma de homeopatie, bioenergie. Cu acea diploma a venit în România la Universitatea din Oradea și a obținut echivalarea studiilor. A mai dat și un examen de licență și uite asa a avut diploma de studii universitare. Doar ca investigațiile pe care noi le-am realizat au arătat ca acea școală din Canada nu era recunoscuta ca instituție de învățământ nici măcar acolo, în Canada. Și avem răspunsuri oficiale de la Ministerul Educației din Quebec care dovedesc acest lucru”, a declarat jurnalistul Cătălin Antohe, miercuri seară, la Culisele statului paralel.

Eugen Popescu, plecat în Canada, după Revoluție, este propulsat în Guvernul României și devine consilier în cabinetul Premierului Radu Vasile pe un post de studii medii. Atunci începe demersurile de echivalare a studiilor, folosindu-se de calitatea guvernamentală și postul de consilier, unde avea nevoie de studii superioare. Ajunge director în cadrul DRP (Departamentul pentru Românii de Pretutindeni), pe vremea lui Adrian Năstase, ocupând ulterior diverse funcții. În mandatul Viorică Dăncilă, Eugen Popescu a condus ilegal Institutul Eudoxiu Hurmuzachi, tot pentru românii de pretutindeni, funcție în care a fost menținut și susținut de Natalia Intotero, ministrul de atunci, scrie cetateanul.net.

Eugen Popescu și-a obținut diploma doar prin susținerea unui examen de licență după ce Universitatea din Oradea i-a echivalat studiile la un „colegiu de medicină tradiționalistă” din Canada, provincia Quebec. Colegiul nu este recunoscut însă ca instituție de învățământ superior în Canada, mai notează cetateanul.net.

Dominique Désormeaux, directorul de comunicare al Ministerului Educatiei din Canada, a confirmat oficial pentru Cetățeanul.net că nicio instituție de medicină tradiționalistă nu este recunoscută de minister, a relatat Anca Alexandrescu din ancheta publicației.

Eugen Popescu folosește diploma de studii superioare de la Universitatea din Oradea, echivalată cu studiile de la colegiul din Quebec, nerecunoscut.

„Potrivit răspunsului dat de Popescu , în 1999 am fost angajat ca referent (funcție fără studii superioare) la Secretariatul General al Guvernului, iar în anul 2000, după obținerea diplomei de licență (prin echivalare ilegală de studii ,n.r.), am fost încadrat, în cadrul aceleiași structuri, pe funcția de expert (funcție care necesita studii superioare)” , a mai relatat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel, completând : „Mai avem cazuri, dl Hubert Thuma”.

„Domnia sa a obținut o diplomă echivalentă în România. Cred că dna Dăncilă i-a cerut doamnei Intotero”, a precizat Anca Alexandrescu despre ministrul pentru românii de pretutindeni de la acea vreme, legat de numirea lui Eugen Popescu la conducerea Institutului Eudoxiu Hurmuzachi.

„Toate drumurile duc la SIE... (...)

Îmi aduc aminte ca au venit niște medici în România și au fost probleme uriașe, nu puteau să-i încadreze”, a menționat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

Sursă Foto: cetateanul.net