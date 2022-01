"După modificarea criteriilor, 1 elev din 4, adică un sfert din numărul de elevi de gimnaziu și de liceu din România, vor primi burse de merit. Cred că sunt suficienți elevi care primesc burse de merit și este cazul să ne concentrăm atenția spre ceilalți elevi", a declarat, joi, ministrul Educației, citat de HotNews.ro.

El a msi spus că, dacă va fi cazul, pe baza rezultatelor după primul semestru, vor fi revizuite criteriile de acordare a burselor de merit, dar doar pentru elevii de clasa a V-a și a IX-a.

"Bugetul pentru burse reprezintă de 4 ori mai mult decât pentru 2020. În 2021 am început cu un buget de 540 milioane de lei, pentru prima dată plătiți de stat (și nu de primării -n.r.). Am luptat și am obținut o suplimentare de 400 milioane de lei față de anul trecut, până la 1,03 miliarde”, a mai spus ministrul Educației.