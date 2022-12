Cimbrul reprezintă soluția naturistă cea mai bună în foarte multe afecțiuni. Acest tip de plantă aromatică Thymus face parte din categoria plantelor medicinale foarte importante pentru proprietățile terapeutice antireumatice, antiseptice, antispasmodice, antimicrobiene, cardiace, carminative, diuretice și expectorante ale uleiurilor lor esențiale, cunoscute în mod obișnuit sub numele de ulei de cimbru.

Uleiul de cimbru este, de asemenea, benefic în stimularea sistemului imunitar și ajută la combaterea răcelii, gripei, bolilor infecțioase și frisoanelor. S-a dovedit a fi un antiseptic urinar, fiind foarte util pentru cistită și uretrită.

Cum să introduci cimbrul în dieta ta

Poți consuma cimbru proaspăt sau deshidratat, la prepararea mâncărurilor.

De asemenea, poți face un sos pesto pe bază de cimbru sau poți adăuga cimbru proaspăt în omleta preparată la micul dejun ori poți face pâine de casă cu cimbru.

Și ceaiul de cimbru este o variantă de luat în seamă, dacă vrei să profiți de beneficiile acestei plante curative.

Cum se prepară corect ceaiul de cimbru

Poți prepara ceai de cimbru folosind frunze proaspete sau praf de cimbru măcinat ori cimbru uscat.

Dacă folosești frunze proaspete, adaugă câteva crenguțe de cimbru la o cană de apă clocotită. Lasă-le la infuzat și strecoară-le după 5-8 minute.

Dacă prepari cu cimbru praf, adaugă aproximativ o linguriță de pulbere la o cană de apă clocotită și amestecă de mai multe ori, dacă este necesar pentru a te asigura că se combină perfect.

Cât de sănătos este CIMBRUL - TOATE beneficiile acestei plante aromatice

Reduce anxietatea. Practicienii de aromoterapie consideră că cimbrul are efecte anxiolitice. Potrivit unui studiu făcut în urmă cu opt ani, publicat în Journal of Acute Disease, s-a demonstrat că cimbrul scade nivelul de stres.

Efecte benefice în dermatita atopică cronică. Potrivit unui studiu din 2018, aplicarea timolului pe pielea pacienților cu dermatită atopică are un răspuns fiziologic direct. Pe lângă inhibarea compușilor inflamatori cunoscuți sub numele de citokine, timolul ajută la micșorarea straturilor cutanate dermice și epidermice, umflate, ce sunt caracteristice dermatitei. În plus, timolul ar fi reușit să prevină infecțiile secundare cauzate de bacteriile Staphyloccocus aureus.

Proprietăți antifungice și antiinflamatorii. Timolul este cea mai activă substanță din cimbru, care are capacitatea de a preveni infecțiile fungice și totodată, chiar de a lupta împotriva acestora. Mai mult decât atât, timolul poate lupta împotriva ciclooxigenazei-2, o enzimă responsabilă de inflamația din organism. În plus, carvacrolul, un alt ulei din cimbru, are un efect similar, reducând citokinele inflamatorii.

Efecte benefice în afecțiunile respiratorii. Cimbrul este excelent și pentru sănătatea respiratorie și este folosit de sute de ani pentru tratarea afecțiunilor respiratorii începând de la tuse, congestie nazală și până la sinuzită, bronșită sau astm bronșic. Acționând precum un expectorant, acesta poate fi folosit pentru tratarea tusei productive. Pentru a-i potența efectele benefice asupra aparatului respirator, consumă cimbru sub formă de ceai.

Timolul suprimă tusea, prin acțiunea asupra receptorilor de pe limbă, gură, gât și pasajele nazale. Participanții la studiul relevant din 2013 au dovedit acest lucru. După ce au primit un spray nazal pe bază de timol, fiecare a fost expus ulterior la stimuli de tuse și supuși mai multor teste. În final, s-a constatat că spray-ul nazal a redus semnificativ numărul și severitatea tusei, precum și impulsul general de a tuși.

Efecte în infecțiile intestinale. Timolul neutralizează o anumită bacterie enterică asociată cu boli intestinale. Enterita necrotică cauzată de bacteria Clostridium perfringens este una dintre cele mai dăunătoare boli infecțioase la păsări. Într-un studiu din 2017, puii de găină infectați cu Clostridium perfringens, au fost hrăniți cu un amestec de uleiuri esențiale, care conțin 25% timol și 25% carvacrol, un alt fenol puternic găsit în cimbru.

După 21 de zile, păsările tratate au avut mult mai puține bacteriie intestinale decât păsările netratate și de asemenea, au prezentat mai puține leziuni intestinale și decese corelate cu Clostridium perfringens. Însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina dacă același efect ar putea apărea la oameni , cu alte tipuri de bacterii Clostridium.

Cimbrul este un adevărat antibiotic natural pentru tratarea disbiozei intestinale. Completarea dietei alimentare cu timol și carvacrol, înainte de infectarea cu bacteria Clostridium perfringens reduce semnificativ leziunile intestinale și mortalitatea. Uleiul esențial pare să limiteze creșterea bacteriană și să moduleze patogenitatea bacteriilor din intestin.

Astfel că cimbrul ar putea să ajute flora intestinală să se refacă și să accelereze vindecarea și în cazul disbiozei intestinale. Simptomele disbiozei intestinale includ diareea, sindromul de colon iritabil, migrenele, depresia și acneea.

Calmează durerea și spasmele. Cimbrul este recunoscut de mult timp, pentru proprietățile sale analgezice și antispastice. DOvada a fost adusă și într-un studiu publicat în 2012, în care oamenii de știință le-au oferit participantelor fie suplimente pe bază de cimbru, de patru ori pe zi, fie Ibuprofen, de trei ori pe zi pentru a trata crampele menstruale. După două luni de tratament, ambele grupuri de femei au raportat niveluri similare de alinare a durerii și spasmelor. Acest fapt sugerează că cimbrul poate fi o alternativă viabilă la Ibuprofen, cu mult mai puține efecte secundare.

Benefic pentru igiena orală și afte bucale. Timolul, substanța activă din cimbru, se regăsește în apa de gura, pentru că asigură protecție împotriva bacteriilor. Așadar, poți folosi ceaiul de cimbru pentru prevenirea plăcii bacteriene, a gingivitelor și a respirației urât mirositoare. Mai mult decât atât, există dovezi că cimbrul ar putea trata aftele. Cercetătorii cred că timolul inhibă producția de ergosterol, o substanță asemănătoare colesterolului, necesară pentru a favoriza creșterea fungică. Totodată, atunci când este utilizat în asociere cu medicamentul antifungic nistatină, timolul a reușit să distrugă 87,4% din toate tulpinile Candida.

Reduce tensiunea arterială. Extractul de cimbru reduce semnificativ tensiunea arterială, așa că poți înlocui sarea cu cimbru pentru a-ți asezona mâncarea. Totuși, sunt necesare mai multe teste pentru ca datele să se dovedească semnificative.

Proprietăți antioxidante. Cimbrul este una dintre plantele cu cea mai mare concentrație de antioxidanți. Antioxidanții fenolici din cimbru, printre care și luteina și zeaxantina, luptă împotriva radicalilor liberi combătând efectele pe care aceștia le au asupra organismului. Așadar, cimbrul previne stresul oxidativ și efectele dăunătoare, pe care acesta le are. În plus, uleiul esențial de cimbru (lat.Tymus vulgaris) are o potențială activitate antioxidantă, după cum a demonstrat și un studiu din 2011.

Stimulează circulația sangvină. Concentrația mare de fier și alte minerale importante regăsite în cimbru stimulează producția de celule roșii, îmbunătățind circulația sanguină, dar de asemenea, contribuie și la oxigenarea mai bună a organelor și a extremităților corpului.

Fortifică sistemul imunitar. Cimbrul, fiind bogat în conținutul de vitamina C, are efecte benefice asupra sistemului imunitar. Vitamina C acționează, de asemenea, și asupra producției de colagen, substanță esențială pentru repararea și regenerarea celulelor, țesuturilor, mușchilor și vaselor de sânge.

Reduce stresul. Vitamina B6, care se regăsește din belșug în cimbru, are un puternic efect asupra neurotransmițătorilor din creier care declanșează eliberarea de hormoni ai stresului.

