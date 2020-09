Cererea lui Liviu Dragnea de dizolvare a PSD Teleorman, respinsă. Decizia poate fi contestată

Potrivit sursei citate, este vorba de un proces deschis in urma cu un an de zile la Tribunalul Teleorman, dar care a fost plimbat prin instante. La acea vreme, Liviu Dragnea le-a cerut magistratilor sa constate ca partidul pe care l-a condus a incalcat legea si a cerut, in consecinta, dizolvarea organizatiei judetene din Teleorman.

In plus, fostul politician cere ca PSD sa-i plateasca prejudiciul retinut de Inalta Curte de Csataie si Justitie (ICCJ) in cuantum de 83.650 de lei (aproximativ 18.000 de euro)."Respinge cererea de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene ca inadmisibila.Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei.Sesizeaza Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 2 Legea nr. 14/2003 (a partidelor politice- n.red.) republicata, in ceea ce priveste sintagma "de catre Ministerul Public".Respinge ca neintemeiate exceptiile inadmisibilitatii si prescriptiei dreptului material la actiune corespunzator prejudiciului presupus cauzat reclamantului in intervalul 07 iulie 2006-18 decembrie 2012.Respinge primul capat de cerere ca neintemeiat.Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului in ceea ce priveste capatul de cerere vizand dizolvarea paratului Partidul Social Democrat (PSD).Respinge capatul de cerere vizand dizolvarea paratului Partidul Social Democrat (PSD) ca fiind formulat de o persoana lipsita de calitate procesuala.Ia act ca paratul Partidul Social Democrat (PSD) a solicitat cheltuieli de judecata pe cale separata.Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucuresti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi, 21.09.2020."