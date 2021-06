Realitatea PLUS

Curtea de Apel București (CAB) judecă, astăzi, cererea de strămutare formulată de fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, în dosarul privind eliberare condiționată. Dacă cererea va fi aprobată, atunci hotărârea TB, prin care s-a respins eliberarea condiționată, va fi desființată. Acest lucru nu înseamnă că Liviu Dragnea va fi eliberat, ci că cererea de eliberare va fi rejudecată de un alt tribunal aflat în circumscripția CAB.

"Eu am înțeles pentru ce am fost adus aici, nu înțeleg de ce nu trebuie să beneficiez de dreptul de liberare condiționată. (...) Am îmbunătățit viața a milioane de români, fără să cer nimic în schimb", afirma Dragnea, la un termen anterior, în sala de judecată.

Reamintim că fostul lider PSD a fost condamnat, în mai 2019, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.

După împlinirea fracției de pedeapsa, Dragnea a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea condiționată.